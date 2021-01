Comment accéder à la bêta fermée de Roller Champions ?

Roller Champions était initialement prévu pour 2020, mais a été reporté à ce début d'année, notamment suite aux retours après les différentes alphas fermées, qui n'avaient pas créé le sentiment attendu auprès des testeurs. Après plusieurs mois de travail pour améliorer l'expérience globale,d'ici quelques semaines, pour permettre à un peu plus de joueurs de découvrir ce nouveau jeu multijoueur compétitif.Cette, disponible uniquement pour les joueurs européens,. Bonne nouvelle également si vous et vos amis êtes sélectionnés : le cross-play sera activé pour jouer avec n'importe quelle autre plateforme.Si vous voulez tenter de récupérer votre sésame pour participer à cette bêta fermée, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site officiel, à cette adresse . La sélection se fera sur tirage au sort et s'être inscrit ne veut pas pour autant dire que vous serez sélectionné. Toutefois, Ubisoft a pour habitude d'être assez généreux et permet à de nombreux joueurs de participer à ses bêtas.Si vous n'avez jamais entendu parler de, qui est développé par Ubisoft Montréal et qui a été annoncé en juin 2019, sachez qu'il s'agit d'un jeu multijoueur de sport extrême mettant en scène la discipline du roller derby. Deux équipes de trois joueurs s'affronteront, dans se passer le ballon pour l'envoyer dans le cerceau lumineux situé au-dessus de la piste. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été publié.Enfin, nous rappelons que Roller Champions doit sortir en version définitive et en free-to-play dans la première moitié de l'année 2021, sur PC, PS4 et Xbox One.