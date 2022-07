Roller Champions accueille une nouvelle carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis un peu plus d'un mois,a déjà proposé une mise à jour importante, dans le cadre du lancement de sa première saison et de son arrivée sur Nintendo Switch . Mais Ubisoft Montréal ne s'arrête pas là, étant donné qu'une nouvelle carte est, déjà, introduite.Celle-ci est nommée, l'un des arrondissements de la ville de New York. Bien évidemment, comme le veut le thème de cette saison 1, l'ambiance est très disco, avec des couleurs voyantes et des néons bien visibles à certains endroits de la piste., après Venice Beach Park à la fin du mois de juin. D'autres devraient également être implantées dans le futur, à condition que Roller Champions arrive à fidéliser sa communauté, ce qui ne semble pas gagné étant donné que l'engouement est vite redescendu après son lancement.Rappelons queest disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch depuis le 25 mai 2022, en free-to-play et avec le cross-play