Roblox : Spotify s'invite dans Roblox, avec sa propre île

nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Spotify arrive sur Roblox

Pack your bags! This is your invite to #SpotifyIsland 🏝️ Scroll down for a tour or jump right in on @Roblox now 👉 https://t.co/jrp6JawnSU pic.twitter.com/UBFYXf28BP — Spotify (@Spotify) May 3, 2022

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nombreuses sont les marques à s'inviter sur Roblox , que ce soit le temps d'un moment, ou sur le long terme, dans le but de se mettre en avant sur la plateforme, qui comptabilise des millions d'utilisateurs. Récemment,, en lançant son île, bien évidemment aux couleurs de la marque.La plateforme de streaming, mais aussi de participer à plusieurs quêtes en récoltant des objets spéciaux. D'ailleurs, certains collectibles sous la forme d'une icône « Like » pourront être échangés contre des cosmétiques de personnalisation de l'avatar., sans plus de détail pour le moment. Mais il est imaginable que celles-ci mettent en avant certains artistes, notamment lors de la sortie d'un nouvel album ou d'une chanson.Une première île est déjà en préparation,. Son arrivée est prévue durant ce printemps et mettra en avant les artistes Stray Kids et SUNMI. Spotify précise, par ailleurs, que les joueurs auront une chance d'interagir avec ces stars. Davantage d'informations, concernant ce premier événement et le futur de Spotify Island , seront partagées ces prochaines semaines. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre dessus, pour découvrir ce projet par vous-même.Nous rappelons queest disponible sur PC, Xbox, et les appareils iOS et Android . Une arrivée sur PlayStation et Switch n'est pas impossible, mais pas encore officielle. Vous pouvez retrouver une liste non exhaustive des meilleurs jeux à cette adresse. Nous rappelons également que les Robux ne peuvent pas être obtenus gratuitement. Un article vous expliquant tout cela est consultable à cette adresse