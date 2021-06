Roblox : Skin sans tête (Headless Head), comment l'obtenir ?

Comment avoir le Cavalier sans tête (Headless Head) dans Roblox ?

Bras Cavalier sans tête

Jambes Cavalier sans tête

Torse Cavalier sans tête

Tête sans tête

Nouvelle tête du Cavalier

October is creepin' up!



Enjoy this new render of the Headless Horseman Bundle! #Roblox #RobloxArt pic.twitter.com/I1JIdbj59C — i5K (@rightIess) September 28, 2020

L'une des principales fonctionnalités de, comme de nombreux autres jeux gratuits multijoueur au passage, est la possibilité de personnaliser de A à Z ou presque son personnage avec divers skins. Allant des jambes au chapeau en passant par les bras et le torse, il existe une multitude de combinaisons possibles pour créer un personnage aussi unique qu'insolite. Toutefois, il est également possible d'acheter directement un pack de skins, donnant alors une certaine apparence, comme celui du, qui vous permet d'avoir un personnage...Si ce pack de skins est prisé, c'est qu'en plus de son originalité, où le personnage est dénué de tête, remplacée par une citrouille tenue par un bras, il n'est pas tout le temps disponible dans la boutique du jeu. Étant donné son côté « horrifique », vous ne serez pas étonné de savoir qu'il est très souvent disponible en octobre, à l'approche d'Halloween. En règle générale, Roblox Corporation l'ajoute à la boutique au début du mois d'octobre, voire à la mi-octobre, et le laisse durant deux à trois semaines.De ce fait, il va falloir être particulièrement vif lorsque le bundle sera ajouté à la boutique si vous souhaitez le récupérer. Cependant, son prix pourrait vous rebuter, puisqu'il est affiché à 31 000 Robux , hors promotion... Cela équivaut, grosso modo, à 310 euros pour se procurer le, ce qui est une somme assez importante pour un investissement dans un jeu vidéo.Voici ce que contient le pack :Ainsi, en utilisant uniquement la tête, vous pouvez obtenir un personnage, quel qu'il soit, sans tête dans tous les jeux Roblox.Pour rappel,n'est disponible que sur PC , Xbox One et appareils iOS et Android, mais une sortie sur PS4/PS5 et Nintendo Switch pourrait avoir lieu dans les mois à venir.