Roblox : Le PDG laisse entrevoir une sortie sur PS4/PS5, Nintendo Switch et même Oculus Quest

Roblox est l'un des jeux les plus populaires du monde avec des millions d'utilisateurs actifs mensuels, ces derniers étant de plus en plus nombreux. Pourtant, il n'est disponible « que » sur PC, consoles Xbox et mobiles, laissant donc de côté les joueurs PlayStation et Nintendo Switch, qui aimeraient bien jouer à leurs jeux préférés. À l'occasion d'une conférence téléphonique pour aborder les résultats financiers du premier trimestre de l'année, Selon la vision de l'équipe, et qu'une arrivée sur « Switch, PlayStation et Quest serait la suite logique pour Roblox », sans pour autant affirmer que ces portages verront le jour. Il explique que ces dernières années, la plateforme a évolué sur l'accessibilité, notamment via le cloud, prouvant que « les développeurs peuvent créer du contenu qui, lorsqu'il est poussé vers notre cloud, fonctionne sur tous ces appareils ainsi que la traduction automatique en plusieurs langues », ouvrant donc la porte à de potentielles nouvelles plateformes. Ces quelques paroles pourraient donc ravir les adeptes des consoles de Sony et Nintendo, étant donné que nous n'avons jamais eu, ou presque, de propos aussi encourageants. Si tel est le cas, nous devrions avoir, très vite, de nouvelles informations, plus officielles.