Roblox introduit des pubs vidéo dans vos jeux préférés : les joueurs craignent une avalanche de publicités

Roblox prévoit de déployer prochainement un système de publicités intégrées dans ses jeux les plus populaires, permettant aux développeurs de gagner davantage en échange de récompenses offertes aux joueurs. Une stratégie très critiquée par la communauté, inquiète pour l'immersion et la qualité de ses jeux favoris.
Des publicités contre des récompenses : Roblox franchit un nouveau cap
La plateforme Roblox
, célèbre pour ses expériences communautaires immersives telles que Blox Fruits
, Blue Lock: Rivals
ou Brookhaven RP, va bientôt expérimenter un nouveau modèle économique : les joueurs devront visionner volontairement des vidéos publicitaires pour obtenir des récompenses spéciales en jeu
. Ce principe, déjà omniprésent dans de nombreux jeux mobiles gratuits, est destiné à générer encore plus de revenus pour les développeurs Roblox. Cette annonce a immédiatement suscité une vive inquiétude parmi les joueurs, qui craignent une dégradation rapide de leur expérience.
Les joueurs craignent une invasion de publicités intrusives
Depuis quelques années, Roblox est devenue une véritable référence grâce à son immense variété de jeux et son accessibilité
. Avec près de 80 millions d'utilisateurs actifs quotidiens
, la plateforme est l'une des plus populaires au monde, notamment grâce à des jeux innovants. Cependant, cette nouvelle stratégie publicitaire pourrait briser la magie immersive propre à la plateforme. Sur les réseaux sociaux, les réactions des joueurs ne se sont pas fait attendre : « Horrible idée, bientôt on devra regarder 100 publicités pour une seule récompense ?
», « Les jeux vont perdre toute immersion avec ça !
» ou encore « Ça risque de totalement ruiner mes jeux préférés.
».
Une inspiration controversée des jeux mobiles
Cette méthode publicitaire, popularisée par les jeux mobiles free-to-play comme Monopoly GO
, consiste à proposer aux joueurs de visionner volontairement des annonces en échange de récompenses
, comme des skins ou de la monnaie virtuelle. Si ce modèle permet effectivement aux développeurs d'augmenter leurs revenus sans passer par des paiements directs, il nuit très souvent à l'immersion, créant des expériences fragmentées ou frustrantes
.
Face à cette polémique, Roblox a tenté de rassurer sa communauté en expliquant que le visionnage des publicités serait toujours facultatif
et que les annonces ne s'afficheraient pas sous forme de pop-up intempestifs. Toutefois, l'inquiétude reste forte, car rien ne garantit que les développeurs n'utiliseront pas ce système à l'excès, imposant des visionnages abusifs en échange de récompenses indispensables à la progression en jeu.
Une manne financière au détriment de la qualité ?
Ce changement de stratégie pourrait engendrer une dérive rapide : les développeurs seraient tentés d'intégrer un grand nombre de publicités pour maximiser leurs revenus
, au détriment de l'expérience joueur. Le risque est que Roblox devienne peu à peu une plateforme saturée de publicités, au détriment des jeux eux-mêmes, initialement pensés pour la créativité et l'interaction. La communauté Roblox espère donc que l'éditeur imposera des limites pour éviter ce scénario catastrophe.
Quel avenir pour Roblox ?
Malgré ces inquiétudes légitimes, Roblox semble déterminé à poursuivre cette stratégie publicitaire afin d'attirer davantage d'annonceurs et d'augmenter ses revenus déjà colossaux. Reste à voir si cette orientation s'avérera finalement bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème ou si elle causera un rejet massif de la communauté, attachée à l'aspect immersif de la plateforme. Pour l'instant, il est conseillé aux joueurs de rester vigilants quant à l'évolution de la situation dans les prochains mois.
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