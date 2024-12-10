Roblox : Codes Blue Lock: Rivals (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Blue Lock: Rivals de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Blue Lock: Rivals
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Blue Lock: Rivals. Ces codes vous permettent de récupérer des boosts, des spins ou encore du cash afin d'améliorer vos performances dans le jeu.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Comment activer les codes dans Blue Lock: Rivals ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Blue Lock: Rivals, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « CODES » en bas, au centre de votre écran.
Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE.. ».
Validez en cliquant sur le bouton noir « REDEEM ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Blue Lock: Rivals.
Blue Lock: Rivals, qu'est-ce que c'est ?
Blue Lock: Rivals est un jeu qui a été lancé en septembre 2024 par le studio Blue Lock Rivals Official. Entrez dans l'univers à haut risque de Blue Lock: Rivals, inspiré de l'anime révolutionnaire Blue Lock ! Participez à des matchs de football palpitants en 5v5, où l'ego et la compétence sont au centre du jeu. Choisissez une classe de personnage avec des capacités uniques inspirées de la série et dominez le terrain avec vos talents. Les codes Blue Lock: Rivals vous donneront la possibilité de récupérer de nombreuses récompenses, lesquelles seront utiles pour évoluer dans votre aventure plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (87)
Donnez moi 100 spin svp
Svp flow rin pseudo kayongo15
Le jeu est cool il est incrr
Donnez moi 200 spin chanceux svp c mon anniversaire
Hi my code is 20142014 pls give me robux and storage
Je joue au jeu depuis super longtemps mais le meilleur style que j'ai jamais spin est Baro donc svppp si je pourrais avoir le nouveau blood Moon Rin ou Loki ça me ferait super plaisir. ps le jeu est incroyzble.
s'il vous plaît depuis que je joue à blue locks mon rêve c'est d'avoir NEL Rin mais depuis l'update de NEL Isagi je ne l'ai toujours pas eu svp aidez moi!!
Je pourrais avoir 200 spin luck s'il vous plaît en plus c'est mon anniversaire mais sinon votre jeu est incroyable vraiment
SVP JE BOUS EN SPLIT JE VOUDRAIS LOKI !
Svp je voudrais nel bachira ces mon rêve je vous demanderais que sa
Je peux avoir saë ou des luky spin
Plus de code stp
Bonjour on voudrait plus de codes svp
Je voudrais 100 spin
Ouais tout le monde réclame des lucky spins s'il vous plait
JE VOUDRAIT DES LUCKY SPIN POUR AVOIR UN BON STILE
Non
svp est ce que je pourai avoir quelque lucky spin j ai jamais eu de bon style mon meilleur est un epique
Vous pouvez m'envoyer 1000 luck
Spin
C'est mon anniversaire et j'aimerais bien 200 lucky spin.C'est mon jeu préféré joue tout le temps.Et je trouve que vous avez créé un jeu trop bien.
svp 100 luCKY Spnin