Roblox explose les compteurs avec Grow a Garden, qui dépasse les 16 millions de joueurs simultanés

Un nouveau phénomène Roblox est en train de déferler sur le monde et de captiver des millions d'utilisateurs. Après Dress to Impress et ses défis vestimentaires, le titre nous met au vert avec Grow a Garden.
Devenus de véritables phénomènes de société, les jeux proposés sur Roblox
attirent chaque jour des millions d'utilisateurs. Parmi les plus populaires figurent des noms aujourd'hui connus de tous comme Dress to Impress, Anime Defenders, Pet Simulator X! ou encore Blox Fruits. Mais il existe un autre jeu qui est en train d'accumuler les records : Grow a Garden
.
Lancé le 26 mars 2025, il est devenu si populaire auprès des joueurs
qu'il a littéralement détrôné l'un des titans du jeu vidéo en termes de connexions simultanées.
Roblox Grow a Garden plus fort que Fortnite
Le 14 juin 2025, le jeu est entré dans l'histoire de Roblox en réunissant 16 411 769 jardiniers en herbe.
Ce chiffre conséquent est à l'origine d'un exploit que peu de titres peuvent égaler. Grow a Garden peut se vanter d'avoir réuni plus de joueurs que Fortnite
. Le dernier record du titre d'Epic Games date de 2020, en événement final de la saison Marvel. À cette époque, et avec un contexte jouant en sa faveur, Fortnite avait rassemblé 15,3 millions de joueurs simultanément
. Le potager de Roblox a donc réussi à battre des super-héros, mais il a également de quoi faire trembler Steam.
En effet, la plateforme a déjà réuni plus de 40 millions d'utilisateurs simultanés par le passé. À lui seul, le jeu de jardinage de Roblox représente près de la moitié de ce record. Si vous aimez les statistiques insolites, sachez que le nombre de joueurs connectés simultanément à Grow a Garden est aussi important que la population du Zimbabwe
, qui compte 16 622 540 habitants à l'heure où ces lignes sont rédigées
.
En quoi consiste Grow a Garden et pourquoi est-il si apprécié ?
Comme son nom le laisse supposer, Grow a Garden est un jeu très inspiré par des titres comme Stardew Valley ou FarmVille.
Dans ce jeu, vous incarnez un apprenti fermier et vous devez vous occuper de plantations virtuelles. Pour cela, vous devez planter des jonquilles, des myrtilles ou même des cactus, arroser les jeunes pousses, récolter votre production et adopter les animaux qui visitent votre carré de terre.
Comme dans FarmVille, le jeu est autonome et vos plants continuent de grandir même quand vous ne jouez pas au titre
. Mais il permet également de voler des plants dans le jardin des autres joueurs, de récupérer des objets inédits chaque semaine et d'avoir accès toutes les 5 minutes à une boutique inédite.
Avec son atmosphère apaisante
, Grow a Garden a conquis de très nombreux joueurs, et pas uniquement des enfants. Ses mises à jour régulières semblent d'ailleurs confirmer cette tendance, prouvant que dans Roblox, l'été sera placé sous le signe du jardinage !
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