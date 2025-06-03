Grow a Garden bat tous les records, et propulse Roblox au sommet
Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2025 à 16h18
le 03 juin 2025 à 16h18
En seulement deux mois d'existence, Grow a Garden vient d'entrer définitivement dans l'histoire de Roblox. Le jeu a franchi, pour la première fois, la barre symbolique des 10 millions de joueurs connectés simultanément, devenant ainsi l'expérience Roblox la plus populaire jamais créée. Il a aussi permis à Roblox de battre un record.
Un record historique pour RobloxAlors que Steam célèbre déjà comme une immense réussite tout jeu dépassant les 500 000 joueurs connectés simultanément, Roblox évolue dans une autre dimension. Ce 31 mai dernier, le jeu de jardinage Grow a Garden a atteint un pic hallucinant de 10 millions de joueurs simultanés. À titre de comparaison, le record historique de Steam, détenu par PUBG avec 3,2 millions de joueurs, semble désormais dérisoire.
C'est évidemment devenu le jeu le plus populaire de la plateforme, qui l'était déjà depuis quelques semaines. Un chiffre jamais vu auparavant sur la plateforme.
Congratulations to "Grow a Garden" by @JandelRBLX on achieving 11,707,128 concurrent users, the most ever in a single Roblox experience at once!— Bloxy News (@Bloxy_News) May 31, 2025
▶️ https://t.co/GOhwclPhXl
The previous record was also set by "Grow a Garden" with 8,916,901 CCUs last Saturday, May 24th, 2025.
Pourquoi Grow a Garden explose-t-il tous les compteurs ?Le succès phénoménal de Grow a Garden s'explique par plusieurs facteurs clés :
- Un gameplay relaxant : contrairement aux jeux RPG ou compétitifs, Grow a Garden offre une expérience calme et accessible, où les joueurs peuvent simplement cultiver leur jardin sans crainte de compétition agressive.
- Une progression fluide : les plantes continuent de pousser même hors ligne, garantissant aux joueurs une récompense constante de leurs efforts, sans nécessiter une présence permanente.
- Des mises à jour régulières et qualitatives : de nombreux événements et contenus additionnels maintiennent la communauté active et impliquée.
Roblox, désormais bien au-dessus de Steam
Ce record individuel est d'autant plus impressionnant lorsqu'on observe l'ensemble de la plateforme Roblox : ce même jour, elle a réuni simultanément 17 millions de joueurs tous jeux confondus, écrasant les précédents records établis par les géants du gaming PC.
En regardant les chiffres, Steam possède environ 10 millions de joueurs actifs (mais 36 millions d'utilisateurs connectés) sur Steam simultanément, bien en dessous des 17 de Roblox. De quoi prouver, une fois de plus, la popularité de la plateforme.
Roblox reached a new all-time high concurrent user count on Saturday, May 24th, 2025, with 17,624,097 players across all games and experiences on the platform!— Bloxy News (@Bloxy_News) May 24, 2025
The previous record was 15,857,146 set last Saturday, May 17th, 2025. pic.twitter.com/KMhZryskEu
Grow a Garden, victime de son succès ?Cependant, face à cette popularité massive, des jeux similaires, reprenant exactement les mêmes mécaniques, commencent à fleurir sur Roblox. Heureusement, les joueurs restent pour l'instant fidèles à l'original, séduits par la qualité constante des mises à jour. Si Grow a Garden souhaite rester au sommet, il devra continuer à innover régulièrement afin d'éviter le sort d'autres titres Roblox ayant perdu leur popularité rapidement.
D'ailleurs, si vous êtes un joueur de Grow a Garden, vous pouvez utiliser les codes, mais aussi notre guide sur les meilleures graines/seeds pour bien débuter.
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