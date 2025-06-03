Grow a Garden bat tous les records, et propulse Roblox au sommet

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2025 à 16h18
En seulement deux mois d'existence, Grow a Garden vient d'entrer définitivement dans l'histoire de Roblox. Le jeu a franchi, pour la première fois, la barre symbolique des 10 millions de joueurs connectés simultanément, devenant ainsi l'expérience Roblox la plus populaire jamais créée. Il a aussi permis à Roblox de battre un record.
Grow a Garden bat tous les records, et propulse Roblox au sommet

Un record historique pour Roblox

Alors que Steam célèbre déjà comme une immense réussite tout jeu dépassant les 500 000 joueurs connectés simultanément, Roblox évolue dans une autre dimension. Ce 31 mai dernier, le jeu de jardinage Grow a Garden a atteint un pic hallucinant de 10 millions de joueurs simultanés. À titre de comparaison, le record historique de Steam, détenu par PUBG avec 3,2 millions de joueurs, semble désormais dérisoire.
C'est évidemment devenu le jeu le plus populaire de la plateforme, qui l'était déjà depuis quelques semaines. Un chiffre jamais vu auparavant sur la plateforme.

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Pourquoi Grow a Garden explose-t-il tous les compteurs ?

Le succès phénoménal de Grow a Garden s'explique par plusieurs facteurs clés :
  • Un gameplay relaxant : contrairement aux jeux RPG ou compétitifs, Grow a Garden offre une expérience calme et accessible, où les joueurs peuvent simplement cultiver leur jardin sans crainte de compétition agressive.
  • Une progression fluide : les plantes continuent de pousser même hors ligne, garantissant aux joueurs une récompense constante de leurs efforts, sans nécessiter une présence permanente.
  • Des mises à jour régulières et qualitatives : de nombreux événements et contenus additionnels maintiennent la communauté active et impliquée.
Cette combinaison gagnante explique en grande partie pourquoi le jeu continue de séduire des millions de joueurs chaque jour.

Roblox, désormais bien au-dessus de Steam

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Ce record individuel est d'autant plus impressionnant lorsqu'on observe l'ensemble de la plateforme Roblox : ce même jour, elle a réuni simultanément 17 millions de joueurs tous jeux confondus, écrasant les précédents records établis par les géants du gaming PC.
En regardant les chiffres, Steam possède environ 10 millions de joueurs actifs (mais 36 millions d'utilisateurs connectés) sur Steam simultanément, bien en dessous des 17 de Roblox. De quoi prouver, une fois de plus, la popularité de la plateforme.

Grow a Garden, victime de son succès ?

Cependant, face à cette popularité massive, des jeux similaires, reprenant exactement les mêmes mécaniques, commencent à fleurir sur Roblox. Heureusement, les joueurs restent pour l'instant fidèles à l'original, séduits par la qualité constante des mises à jour. Si Grow a Garden souhaite rester au sommet, il devra continuer à innover régulièrement afin d'éviter le sort d'autres titres Roblox ayant perdu leur popularité rapidement.

D'ailleurs, si vous êtes un joueur de Grow a Garden, vous pouvez utiliser les codes, mais aussi notre guide sur les meilleures graines/seeds pour bien débuter.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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