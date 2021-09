Roblox déploie un système de vérification d'âge

nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

La vérification de l'âge marque une étape importante dans notre vision à long terme, qui consiste à construire une plateforme fiable, amusante et civile pour tous. Dans le cadre de cette vision, nous continuerons à travailler sur des moyens transparents de vérifier l'âge d'un utilisateur, en respectant toujours la vie privée de l'utilisateur.

La plateforme de jeuxne cesse de grandir, mais sa population reste relativement jeune. Environ la moitié des joueurs est seulement est âgée de plus de 13 ans, ce qui laisse de nombreux utilisateurs vulnérables et parfois peu conscients de certains dangers.Dès maintenant, un nouveau système de vérification est déployé un peu partout dans le monde. S'il est facultatif, il est obligatoire pour jouir de certaines fonctionnalités. Son fonctionnement est relativement simple. Pour vérifier votre âge, il vous suffit d'un papier d'identité valable, comme une carte d'identité, un permis ou un passeport, et envoyer un selfie pou confirmer l'identité. De nombreux sites usent déjà d'une stratégie similaire, qui a fait ses preuves.Comme nous le disions ci-dessus,. Les joueurs n'ayant pas ce genre de papiers, car trop jeunes ne verront pas leur accès être bloqué. Simplement, certaines fonctionnalités, comme le chat vocal, seront moins complètes, ou des jeux réservés à un public plus mature leur seront interdits.Rappelons queest une plateforme de jeux accessible totalement gratuitement sur PC, Xbox et mobiles , alors qu'une version Switch et PlayStation se fait toujours attendre. Si vous souhaitez vous familiariser avec l'univers, une liste non exhaustive des meilleurs jeux est disponible ici