Roblox : Comment supprimer son compte ?

Comment supprimer définitivement son compte Roblox ?

Quelle qu'en soit la raison, de nombreux joueurs veulent, à un moment ou à un autre,. Que ce soit pour mettre fin à un compte secondaire ou tout simplement arrêter avec la plateforme de jeux, il n'est pas forcément pratique de, c'est pourquoi nous vous expliquons toutes les étapes à suivre.Contrairement à certains jeux, proposant un petit bouton « Supprimer le compte », Roblox Corporation a mis en place toute une procédure, probablement pour décourager certains à ne pas, afin d'avoir de meilleures statistiques à mettre en avant.Dans tous les cas, certains veulent, quoi qu'il arrive,. Si tel est le cas, sachez que vous allez devoir envoyer un message à l'assistance . Dans celui-ci, vous allez tout simplement devoir indiquer que vous souhaitez, bien qu'aucune section précise ne soit disponible. Nous vous conseillons de choisir les rubriques « Assistance technique » ou « Facturations et paiement », qui semblent plus adaptées à la situation.Ensuite, expliquez, en quelques lignes, que vous souhaitez tout bonnement. Une réponse vous sera normalement envoyée par mail, dans les jours qui suivent, vous demandant de faire une ou deux étapes supplémentaires, pour vérifier que vous êtes bien le titulaire du compte. Ensuite, une fois la procédure terminée, votre compte sera bel et bien supprimé, et ce, de manière définitive. Soyez donc sûr de votre décision. Si vous souhaitez supprimer votre compte parce que votre pseudo ne vous plaît plus, sachez qu'il est possible de changer son pseudo est pour rappel disponible sur PC, Xbox et les appareils iOS et Android. Vous pouvez retrouver une liste non exhaustive des meilleurs jeux à cette adresse . Sachez également que vous pouvez récupérer, gratuitement, quelques skins, grâce aux codes promo