Les codes promotionnels Roblox

Codes promo Roblox actifs

Chat ninja de l'Arctique Accessoires → Chapeau Code promo → RIHAPPYCAT2021

Casquette d'activité Accessoires → Chapeau StrikeAPose Code promo à utiliser dans le jeu Island of Move

Sac à dos de construction Accessoires → Retour SettingTheStage Code promo à utiliser dans le jeu Island of Move

Kinetic Staff Accessoires → Retour DIY Code promo à utiliser dans le jeu Island of Move

Compagnon Crystalline Accessoires → Épaules WorldAlive Code promo à utiliser dans le jeu Island of Move

Lunettes de vitesse Accessoires → Visage GetMoving Code promo à utiliser dans le jeu Island of Move

Boites de cardio Accessoires → Chapeau VictoryLap Code promo à utiliser dans le jeu Island of Move

Cola araignée Accessoires → Épaules Code promo → SPIDERCOLA

L'oiseau dit _____. Accessoires → Épaules Code promo → TWEETROBLOX

Codes promo Roblox expirés

Oreilles de lapin royal hivernal (Chapeau) → DRRABBITEARS2020

Chat blanc magicien (Chapeau) → TRUASIACAT2020

Panda roux festif (Épaules) → ROBLOXTIKTOK

Chapeau du magicien glacial (Chapeau) → ROSSMANNHAT2020

Cagoule bleu arctique (Chapeau) → BIHOOD2020

Paon hivernal (Taille) → WALMARTMXTAIL2020

Renard ardent (Épaules) → TARGETFOX2020

Ailes de papillon topaze (Dos) → ARGOSWINGS2020

Narval pimpant (Épaules) → AMAZONNARWHAL2020

Amis du Spirit Day (Épaules) → SPIRIT2020

Bonnet Socialsaurus Flex (Chapeau) → TWEET2MIL

Casque Gnarly Triangle (Chapeau) → SMYTHSHEADPHONES2020

Cape gâteau d'anniversaire (Dos) → GROWINGTOGETHER14

Sac à dos d'écolier vert (Dos) → TOYRUBACKPACK2020

Casque Prince noir succulent (Chapeau) → JOUECLUBHEADPHONES2020

Oreilles de lapin techno (Chapeau) → TOYRUHEADPHONES2020

Hashtag sans filtre (Visage) → BEARYSTYLISH

Cœur en vol stationnaire (Chapeau) → FLOATINGFAVORITE

Ailes de papillon (Dos) → THISFLEWUP

Bonnet rose renard (Chapeau) → FASHIONFOX

Chouette automnale (Épaules) → TARGETOWLPAL2019

Lunettes à pics effrayantes (Visage) → SMYTHSSHADES2019

Ballon d'or (Équipement) → 100YEARSOFNFL

Sac à dos Chauve-cercueil (Dos) → GAMESTOPBATPACK2019

Tout savoir sur les codes promo Roblox

Les codes promotionnels, qu'est-ce que c'est ?

Comment activer les codes promo sur Roblox ?

Formulaire d'échange des codes promotionnels Roblox

Des Robux à récupérer grâce aux codes promo ?

Tous les accessoires, vêtements et cosmétiques gratuits disponibles sur Roblox

Accessoires

Vêtements

Animations

Équipement

Packs

Têtes

Visages

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Alors queest particulièrement apprécié du fait des nombreuses et différentes expériences qu'il propose, d'autres joueurs affectionnent également la partie personnalisation, notamment au niveau de leur avatar. Bien que de multiples accessoires, vêtements, corps, animations et costumes sont à échanger contre diverses sommes de Robux, certains, au nombre plus restreint, peuvent être récupérés totalement gratuitement grâce auxVous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des codes encore actifs, ou non, des accessoires et cosmétiques qu'il est possible de récupérer gratuitement surpar le biais desLesvous permettent d'obtenir des objets et cosmétiques afin de personnaliser votre avatar dans. L'entièreté des objets débloqués par l'intermédiaire despourront être retrouvés dans votre Inventaire, ou directement dans l'Éditeur d'avatar. Bien entendu, tous ces cosmétiques seront gardés à vie et ne pourront vous être retirés. Cependant, au vu du caractère exceptionnel de ces codes, souvent liés à des évènements ou cadeaux,afin de ne pas rater un joli article virtuel qui ne pourra, potentiellement, ne plus jamais faire son apparition.. En effet, pour utiliser l'un des nombreux codes disponibles encore actifs, vous devrez vous rendre, tout en étant connecté à votre compte Roblox, sur la page « Échanger des promotions Roblox », trouvable, difficilement, sur le site officiel à l'adresse suivante : https://www.roblox.com/promocodes Dès lors, vous n'aurez plus qu'à renseigner l'un des codes souhaités dans la case présente sous le texte « Saisir votre code », afin de valider le tout en cliquant sur le bouton vert « Activer ».Si ledéfini est correct et activé avec succès, le message « Promo code succesfully redeemed! » apparaîtra. Dans le cas contraire, si le code est inactif ou inexistant, le message « Invalid promo code. » s'affichera. Une fois cette étape passée, vous n'aurez plus qu'à profiter de votre nouveau cosmétique, que vous pourrez retrouver, pour rappel, dans votre inventaire.Nombreux sont celles et ceux à se demander s'il est possible de grapiller quelques Robux grâce aux codes promotionnels. La réponse est NON. À l'heure actuelle, ces codes ne vous permettent de récupérer que des objets cosmétiques, utiles pour customiser, selon vos goûts, votre avatar.. Pour plus d'informations sur les Robux et leur fonctionnement, nous vous invitons à prendre connaissance du guide que nous vous avons préparé, lequel est disponible à l'adresse suivante : https://gamewave.fr/roblox/roblox-robux-ou-et-comment-en-obtenir/ De plus, lesne sont pas les seuls et uniques moyens de récupérer facilement, rapidement et gratuitement des accessoires, vêtements et cosmétiques. En effet, plusieurs d'entre eux sont rendus disponibles, sans aucune contrepartie financière, et/ou Robux, par les développeurs de Roblox.Cependant, pour y avoir accès, il faudra être en possession des liens permettant d'accéder à leur fiche. Bien entendu, vous retrouverez dans la liste, présente ci-dessous, l'ensemble des liens pour obtenir ces accessoires, comprenant chapeaux, cheveux ou encore épaules, mais aussi vêtements, lesquels vous permettront de personnaliser vos avatars et vous démarquer de vos amis.