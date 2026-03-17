Roblox : Codes Sailor Piece (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Sailor Piece de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Sailor Piece
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Sailor Piece. Ces codes vous permettent de récupérer divers bonus afin d'améliorer votre aventure.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Sailor Piece, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « SETTING » à gauche de votre écran.
Une fenêtre « SETTINGS » devrait s'ouvrir.
Descendez tout en bas de celle-ci.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « A Secret Code… ».
Validez le tout en cliquant sur le bouton violet « Redeem ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Sailor Piece.
Sailor Piece, qu'est-ce que c'est ?
Sailor Piece est un jeu qui a été lancé en novembre 2025 par le studio Shadowrise Devs. Sailor Piece vous plonge dans une aventure dynamique mêlant combats rapides et progression constante. Affrontez des ennemis toujours plus puissants dans un univers inspiré des pirates, entraînez votre personnage et développez sa puissance pour relever des défis de plus en plus exigeants. Avec un niveau maximum élevé, chaque combat vous rapproche un peu plus du sommet et de la maîtrise totale de votre personnage. Les codes Sailor Piece vous donneront la possibilité de récupérer diverses récompenses, lesquels seront utiles pour progresser dans votre aventure plus rapidement et facilement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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Salut