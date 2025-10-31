Roblox : Codes Raise Animals (Août 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 30 juillet 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Raise Animals de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Raise Animals (Août 2026)

Codes Raise Animals

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Raise Animals. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes, du cash ou des animaux afin de progresser rapidement dans votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Raise Animals

Récompenses Codes actifs
Récompenses
LUNARNEWYEAR!
Récompenses
SLOWUPDATES
Récompenses
UPD7ISREAL
Récompenses
HappyNewYear!
Récompenses
MerryChristmas!
Récompenses
MerryEarlyChristmas!
Récompenses
Winter2025
Récompenses
ThanksForGiving2025
Récompenses
UPD6ISREAL
Récompenses
KirinNKitsune
Récompenses
UPD5ISREAL
Récompenses
DesertDunes!
Récompenses
SorryForDelay
Récompenses
200KFavs
2500 Gemmes
Primordial
Récompenses
Jurassic
1 Œuf de Dinosaure
Ancient
1000 Gemmes, 1000 Coraux et 1000 Candy
Sorry4Bugs!
2500 Gemmes, 5 spins et 5000 Candy
TRADING!!!
1000 Gemmes
1MGroupMembers
200 Gemmes et 1500 Candy
HappyHalloween!
500 Gemmes et 500 Candy
HALLOWEEN2025!
1000 Gemmes
150MVisitsTysm
1000 Coraux et 150 Gemmes
FreeCorals

Codes expirés Raise Animals

Voir les codes Raise Animals expirésFREE RANDOM ANIMALS - Release! - 10KActiveTysm - 10MVisitsTysm - SryForTheGamepassIssue - Update1 - Ocean - 50MVisitsTysm - SorryForAllTheBugs - SorryForBugs - 3KActiveTysm - 5KActiveTysm - 1MVisitsTysm - 5MVisitsTysm


Comment activer les codes dans Raise Animals ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Raise Animals, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Rejoignez le groupe Raise Animals Studio.
  2. Lancez le jeu.
  3. Appuyez sur la roue crantée en haut à droite de votre écran.
  4. Une fenêtre « SETTINGS » devrait s'ouvrir.
  5. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Code ici… », juste en dessous de « RÉCLAMER LE CODE ».
  6. Validez en cliquant sur « RÉCLAMER ».
  7. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Raise Animals.

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Raise Animals, qu'est-ce que c'est ?

Raise Animals est un jeu qui a été lancé en juin 2025 par Raise Animals Studio. Plongez dans Raise Animals et créez votre propre ferme animalière ! Attrapez des animaux dans la zone de jeu, nourrissez-les, prenez soin d'eux pendant leur croissance et récoltez leurs produits au fil du temps. Faites découvrir vos animaux rares et vos trouvailles uniques à vos amis, tout en développant une ferme pleine de vie. Élevez, agrandissez et transformez votre terrain en un véritable havre pour animaux où même les touristes viendront admirer vos créations et vous récompenser pour votre travail. Les codes Raise Animals vous donneront la possibilité de récupérer de nombreuses ressources lesquelles seront utiles pour élever vos animaux plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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marshadow89250 (invité) Le 28/11/2025 à 12:41

c'est nul