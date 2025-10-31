Roblox : Codes Raise Animals (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Raise Animals de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Raise Animals
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Raise Animals. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes, du cash ou des animaux afin de progresser rapidement dans votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Appuyez sur la roue crantée en haut à droite de votre écran.
Une fenêtre « SETTINGS » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Code ici… », juste en dessous de « RÉCLAMER LE CODE ».
Validez en cliquant sur « RÉCLAMER ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Raise Animals.
Raise Animals, qu'est-ce que c'est ?
Raise Animals est un jeu qui a été lancé en juin 2025 par Raise Animals Studio. Plongez dans Raise Animals et créez votre propre ferme animalière ! Attrapez des animaux dans la zone de jeu, nourrissez-les, prenez soin d'eux pendant leur croissance et récoltez leurs produits au fil du temps. Faites découvrir vos animaux rares et vos trouvailles uniques à vos amis, tout en développant une ferme pleine de vie. Élevez, agrandissez et transformez votre terrain en un véritable havre pour animaux où même les touristes viendront admirer vos créations et vous récompenser pour votre travail. Les codes Raise Animals vous donneront la possibilité de récupérer de nombreuses ressources lesquelles seront utiles pour élever vos animaux plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaire (1)
c'est nul