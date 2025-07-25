Roblox : Codes Prospecting (Août 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 juillet 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Prospecting (aussi appelé En Prospection) de Roblox vous permettant de récupérer de l'argent ou des bonus.
Roblox : Codes Prospecting (Août 2026)

Codes Prospecting

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Prospecting. Ces codes vous permettent de récupérer de l'argent pour améliorer votre matériel ou des bonus afin d'être plus efficace dans la récolte de ressources. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Prospecting

Récompenses Codes actifs
20 000 $ et 200 shards
ancient
20 000 $ et 200 shards
anotherweek
Récompenses
200KLIKES
Récompenses
hundredmillion

Codes expirés Prospecting

Voir les codes Prospecting expirésancient - plants - Collection - coolupdate - traveler - millions - fossilized - volcanic - updateone - sorrytwo - sorry - newbeginning


Chargement du sondage...

0 votant

Comment activer les codes dans Prospecting ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Prospecting, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur la roue crantée en haut de l'écran. 
  3. Une fenêtre s'ouvrira avec l'encart « Codes ».
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez le code... » et appuyez sur « Réclamer pour valider l'opération.
  5. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Prospecting.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Prospecting, qu'est-ce que c'est ?

Prospecting est un jeu qui a été lancé en mai 2025 par le studio Minimum. Dans cette expérience, vous deviendrez un véritable chercheur d'or, et devrez vous équiper d'une soucoupe, la remplir et chercher des pépites d'or ou d'autres pierre précieuse avec la rivière. Il faudra faire évoluer votre matériel pour être plus efficace. Il s'agit d'un jeu reposant, sans aucune prise de tête. Les codes Prospecting vous donneront la possibilité de récupérer de l'argent ou des bonus lesquels seront utiles à progresser plus facilement et rapidement.

prospecting3


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Roblox : Un enfant vole des milliers de dollars pour les dépenser dans des Robux
Roblox 14 août 2026

Roblox : Un enfant vole des milliers de dollars pour les dépenser dans des Robux

Un enfant de onze ans a dérobé les économies de sa famille pour acheter des milliers de dollars de monnaie virtuelle sur Roblox. Cette affaire soulève de sérieuses questions sur la facilité avec laquelle les plus jeunes peuvent dépenser des sommes astronomiques dans les jeux vidéo.
Chute libre pour Roblox en bourse face à la fuite massive de ses joueurs
Roblox 09 août 2026

Chute libre pour Roblox en bourse face à la fuite massive de ses joueurs

En modifiant son algorithme pour protéger les plus jeunes des jeux hyper-monétisés, Roblox s'est attiré les foudres de Wall Street. L'entreprise a vu sa valorisation boursière s'effondrer de 9 milliards de dollars en une seule journée, un prix lourd à payer pour privilégier la qualité sur le profit immédiat.
Les joueurs désertent Roblox depuis 9 mois
Roblox 05 août 2026

Les joueurs désertent Roblox depuis 9 mois

Roblox affiche une croissance spectaculaire de ses revenus au deuxième trimestre 2026, frôlant le milliard et demi de dollars. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants, la plateforme fait face à une baisse continue de son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens depuis près d'un an, soulevant d'importantes questions.

commentaire (0)