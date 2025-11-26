Roblox : Codes Hypershot (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Hypershot de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Hypershot
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Hypershot. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces ou encore des gemmes afin progresser plus rapidement sur le champ de bataille.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Hypershot, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Cliquez sur le bouton « Rewards » en haut de votre écran.
Une fenêtre « Free Rewards! » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE HERE ».
Validez en appuyant sur le bouton vert « REDEEM ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Hypershot.
Hypershot, qu'est-ce que c'est ?
Hypershot est un jeu qui a été lancé en avril 2024 par le studio Frosted. Hypershot vous plonge dans un shooter nerveux en vue à la première personne où rapidité, précision et chaos contrôlé font la loi. Affrontez d'autres joueurs dans des modes emblématiques comme Team Deathmatch, Capture du Drapeau, Free for All ou Gun Game, et formez une équipe pour des duels intenses en 1v1 ou 2v2. Gravissez les classements, maîtrisez vos capacités pour surprendre vos adversaires et débloquez de nouvelles armes, skins et compétences grâce aux pièces et gemmes remportées en jeu. Accessible sur PC, mobile, tablette et console, Hypershot offre une expérience compétitive explosive et ultra dynamique. Les codes Hypershot vous donneront la possibilité de récupérer des pièces ou des gemmes, lesquelles seront utiles vous personnaliser vos armes et skins plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (2)
article guez
The codes are no longer up to date, they should be changed.