Roblox : Codes Hunty Zombie (Septembre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Hunty Zombie de Roblox vous permettant de récupérer divers bonus.
Roblox : Codes Hunty Zombie (Septembre 2026)

Codes Hunty Zombie

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Hunty Zombie. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces ou d'autres bonus dans le but de progresser plus vite. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Hunty Zombie

Récompenses Codes actifs
Récompenses
StaringGuardianIsaCutePet
Récompenses
BPSeason5
Récompenses
NoirStyle
Récompenses
TheStrongestOfToday
Récompenses
Infinity!
Récompenses
25KInt!
Récompenses
VeryHotHotfixes
Récompenses
FastestHandsInTheWest
Récompenses
GoldTeeth
Récompenses
50kInterested!
Récompenses
10KCCU!
Récompenses
AFKIsSkill
Récompenses
LifeAgain
Récompenses
GiveMeMyCarrotBack
Récompenses
Larry
Récompenses
PitySystem
Récompenses
Rebalanced
Récompenses
QoLg
Récompenses
MunIsHiding
Récompenses
EasterPatch
Récompenses
HerobrineIsBack!
Récompenses
1HourDelayHa!
Récompenses
CatchThisRocket!
Récompenses
EasterUpdate!
Récompenses
WeAreSORRY
Récompenses
NeverGonnaGiveYouUp
Récompenses
BatEvo
Récompenses
2026AprilFools!
Récompenses
HellForkNext
Récompenses
VSeventSoon
Récompenses
TheDelayIsReal
Récompenses
QoLxBalancing
Récompenses
HuntyDelays
Récompenses
MythicsAreBack!
Récompenses
Katna
Récompenses
PotatoInternet2.0
Récompenses
20kHunters!
Récompenses
SorryForDelayHunters
Récompenses
MORETHAN7KINTERESTED
Récompenses
NEWVALENTINERAIDERIS
Récompenses
VALENTINESPT2
Récompenses
CupidWeapon
Récompenses
CupidValentines
Récompenses
SOMEPETCOINS
Récompenses
MOREWEAPONSPINS
Récompenses
DUNGEONDAGGER
Récompenses
COYOTE2
Récompenses
HAPPYSUNDAY
Récompenses
COYOTE
Récompenses
DUNGEON
Récompenses
ONTIME
Récompenses
LETSGOOO
Récompenses
BALD
Récompenses
BUGFIXES
Récompenses
NEWTRAIT
Récompenses
NEWPERK
Récompenses
FLOWUPDATE2
Récompenses
FLOWUPDATE
Récompenses
WEAREBACK4
Récompenses
WEAREBACK3
Récompenses
WEAREBACK2
Récompenses
WEAREBACK
Récompenses
ALMOSTCHRISTMASEVE4
Récompenses
ALMOSTCHRISTMASEVE3
Récompenses
ALMOSTCHRISTMASEVE2
Récompenses
ALMOSTCHRISTMASEVE
Récompenses
JINGLEBELLS
Récompenses
KRAMPUS

Codes expirés Hunty Zombie

Voir les codes Hunty Zombie expirésTRAITCODE40 - DELAYCODE40 - 500KWOAHHH - 400KWOAH - SRYFORDELAY3 - SRYFORDELAY2 - SRYFORDELAY1 - 250KTHANKS - 150KTHANKS - 100KTHANKS - 200KTHANKS - SORRYFORDELAY - DELAYAGAINSORRY - YOUGUYSROCK - SORRYFORDELAY2 - NEWUPDATE - SOMECASH - OPCODE4 - OPCODE3 - OPCODE2 - OPCODE1 - BLINDFOLD - Jester - TheClown1 - NewClownboss - TheClown1 - JKR5 - HAHAHAHA - 700KLIKES - Wizzard - JKR - SupanewDivine - NewBuild - Petupgrade - SHAMMER - NEWPAYLOAD - NewZombie2 - NewZombie1 - BATTLEPASSRESET - TRYNEWGAMEMODE - ChainsawWP - DIVINEPET - LOYKRATHONGDAY - REBIRTH! - REDUCEDMGPERK - ChasingDollars - Pirate - Beach - NewCamp - Handfan - Reaper - NEWBOSSRAID123 - RIP67 - ScytheRP - HZ4EVER - hwticket - SpookyPet - SIRJACKY - NewSwordHW - SpinalBlade - Halloween - FREERING - NEWGUIDE - PROFILEREWORK - BattlePass - Priest - Purehand - Release - Release2 - Sorryhaha - 10KEVENT - 10KLIKES - 20KLIKES - 30KLIKES - 40KLIKES - 50KLIKES - 100KMEMBERS - Hugecode - 200KLIKES - FIXBUGS67 - NEWPLAYER1 - DAGGER - 200KCCU - 200KIN - 400KLIKES - MUHAHA - WHYJUMP - 500KLIKES - 200K67 - HZCrafting2 - EMOTEISHERE - B4UPD3 - HZCrafting - HZCrafting2 - latehunty - SCISSORS - ZOMBIECLAW - UPDATE4 - JUSTACOIN - ENDLESSWOW - UPD3 - Anchor - RAIDTICKET5 - HBDPFRESH - WeaponMastery - Raidmodehaha - Bow - Shoes - NewPassive55 - MythicPet - LOVETHAILAND - Ghost - AFKMODE - 600KLIKES - DELAYSKIBIDI


Comment activer les codes dans Hunty Zombie ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Hunty Zombie, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Codes » à droite de votre écran.
  3. Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez le code ici ».
  5. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Hunty Zombie.

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Hunty Zombie, qu'est-ce que c'est ?

Hunty Zombie est un jeu qui a été lancé en mai 2025 par le studio HZ DEV. Comme son nom le laisse sous-entendre, Hunty Zombie, vous demandera de combattre des zombies, lesquels arriveront par vague. Vous obtiendrez des récompenses, notamment des pièces, pour acheter de meilleures armes, par exemple, dans le but d'être plus puissant et de mieux résister aux zombies. Les codes Hunty Zombie vous donneront la possibilité de récupérer des pièces d'or ou des traits spéciaux, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement, comme nous vous le disions.


hunty-zombies1

Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

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