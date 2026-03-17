Roblox : Codes Hooked (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Hooked de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Hooked
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Hooked. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces d'or afin de personnaliser votre aventure.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Hooked
Récompenses
Codes actifs
Récompenses
TRAITFORGING
Récompenses
HOOKRUSH
Récompenses
HOOKEDDC10K
Récompenses
HOOKED7KLIKES
Récompenses
PROSKILLS
Récompenses
HOOKED4KLIKES
Récompenses
HOOKED3KLIKES
Récompenses
MASTEROFSKILLS
Récompenses
HOOKED2KLIKES
500 pièces d'or
JOINHOOKEDDC
300 pièces d'or
HOOKED1KLIKES
500 pièces d'or
HOOKED
Codes expirés Hooked
Voir les codes Hooked expirés
Récompenses
Codes expirés
Aucun code Hooked! n'est actuellement expiré
Comment activer les codes dans Hooked ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Hooked, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le rouage en haut à droite de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « code… ».
Validez le tout en cliquant sur le bouton vert « Claim ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Hooked.
Hooked, qu'est-ce que c'est ?
Hooked est un jeu qui a été lancé en [à définir] par le studio [à définir]. Hooked est un jeu d'arène intense où précision, positionnement et travail d'équipe sont essentiels à votre survie. Armé uniquement de votre grappin, vous devez attirer vos ennemis hors de leur position ou les éliminer dans des affrontements stratégiques en équipe. Chaque lancer peut renverser le cours du combat. En remportant des victoires, vous gagnez des pièces pour améliorer votre équipement, débloquer des skins de grappin légendaires et obtenir des capacités uniques. Avec une seule compétence équipée par partie, chaque choix devient crucial pour s'adapter à votre équipe et dominer l'arène. Les codes Hooked vous donneront la possibilité de récupérer des pièces d'or, lesquelles seront utiles pour personnaliser vos combats plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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