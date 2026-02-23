Roblox : Codes Garden Horizons (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Garden Horizons de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Garden Horizons
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Garden Horizons. Ces codes vous permettent de récupérer de l'argent ou encore des graines afin d'améliorer vos cultures et jardin bien plus rapidement.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour. Quand nous indiquons « (Rejoindre le groupe) » suite à la récompense d'un code, c'est que vous devez adhérer au groupe privé du studio de développement de Garden Horizons : https://www.roblox.com/communities/460048752/Dawn-Digital
Codes actifs Garden Horizons
Récompenses
Codes actifs
Récompenses
WEAREBACK
Codes expirés Garden Horizons
Voir les codes Garden Horizons expirésMONSTER - CONSOLE - ADMIN - GIFT - DAWNFRUIT - THANKYOU - DAWN - 358 - RELEASE
Comment activer les codes dans Garden Horizons ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Garden Horizons, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur la roue crantée en haut à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
Descendez en bas de cette même fenêtre.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code…».
Validez le tout en cliquant sur la flèche.
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Garden Horizons.
Garden Horizons, qu'est-ce que c'est ?
Garden Horizons est un jeu qui a été lancé en février 2026 par le studio Dawn Digital. Garden Horizons vous invite à créer et développer le jardin de vos rêves en partant d'un simple terrain et de quelques graines. Plantez, récoltez et entretenez vos cultures tout en vous adaptant aux changements de météo et aux mutations, rendant chaque jardin unique. Débloquez de nouveaux équipements, enrichissez votre collection de plantes et progressez pour grimper dans les classements. Entre gestion, découverte et progression, votre jardin ne cessera d'évoluer. Les codes Garden Horizons vous donneront la possibilité de récupérer divers bonus, lesquels seront utiles pour que votre aventure de fermier avance plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaire (1)
Très bien se jeu