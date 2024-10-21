Roblox : Codes Fisch (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Fisch de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Fisch
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Fisch. Ces codes vous permettent de récupérer diverses récompenses telles que du cash, des leurres ou d'autres accessoires de pêche. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Fisch, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Cliquez sur le bouton « Menu » en haut, au centre de votre écran.
Une fenêtre « Menu » devrait s'ouvrir.
Descendez tout en bas de cette dernière.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Type Code Here ».
Validez en appuyant sur votre touche « Entrée ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Fisch.
Fisch, qu'est-ce que c'est ?
Fisch est un jeu qui a été lancé en octobre 2024 par le développeur indépendant WoozyNate. Plongez dans Fisch, l'ultime aventure de pêche où l'exploration et la progression sont entre vos mains. Lancez votre ligne pour attraper des poissons rares et uniques, chacun ayant plus de 400 000 variations possibles. Explorez un monde en constante expansion avec votre canne à pêche, et peut-être même tissez-vous de nouvelles amitiés en cours de route. Les codes Fisch vous donneront la possibilité de récupérer de précieuses récompenses lesquelles seront particulièrement importantes pour votre progression et pour tenter de devenir le pêcheur ultime.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (5)
C DE L ARNAQUE!
Hjj
je voulais une canapêche
incroyable merci!
Je voulais un skin