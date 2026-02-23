Roblox : Codes Catch And Tame (Septembre 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Catch And Tame de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Catch And Tame (Septembre 2026)

Codes Catch And Tame

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Catch And Tame. Ces codes vous permettent de récupérer diverses ressources qui vous aideront dans le développement de votre élevage.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Catch And Tame

Récompenses Codes actifs
Récompenses
FISHINGCLAW
Récompenses
SUBMARINES
Récompenses
SUNKEN
Récompenses
FARMING
Récompenses
FOOTBALLCUP
Récompenses
LABORATORY

Codes expirés Catch And Tame

Voir les codes Catch And Tame expirésSUMMEREVENT - DIGGINGEVENT - FISHINGKIT - Abyssarea - 1MLikes - MAGMA - STEAMPUNK - CAVEUPDATE - SAFARIUPDATE - CANDYBLOSSOM - ABDUCTED - EASTERUPDATE - SPACEEVENT - BEEISLAND - DOGTEAM - CATTEAM - UPdate16 - Moonrises - UPDATE15 - FORGOTTENDEPTHS - SKYISLAND - UPDATE14 - UPDATE13 - VALENTINES - UPDATE12 - FREEBONES - UPDATE11 - SECRETYETI - FreeSteak


Comment activer les codes dans Catch And Tame ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Catch And Tame, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le sac à dos en bas au centre de votre écran.
  3. Une fenêtre devrait s'ouvrir.
  4. Cliquez sur le bouton « Codes » à gauche de cette fenêtre.
  5. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Input Code.. ».
  6. Validez le tout en appuyant sur le bouton « Redeem ».
  7. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Catch And Tame.

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Catch And Tame, qu'est-ce que c'est ?

Catch And Tame est un jeu qui a été lancé en février 2026 par le studio Manta Games. Catch and Tame vous emmène sur une île remplie d'animaux sauvages à capturer. Munissez-vous de votre lasso, attrapez-les et ramenez-les dans votre enclos pour construire une collection toujours plus impressionnante. Prenez soin de vos animaux pour améliorer votre chance et combinez-les pour découvrir de nouveaux compagnons, parfois rares ou secrets. Même hors ligne, votre élevage continue de générer de l'argent, vous permettant de progresser et d'agrandir votre domaine. Les codes Catch And Tame vous donneront la possibilité de récupérer des bonus, lesquels seront utiles pour progresser dans votre aventure plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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DERZA67 (invité) Le 28/03/2026 à 10:26

Le jeux est incroyable mais il y a des codes actives mais ils ne marches pas