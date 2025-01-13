Roblox : Codes Anime Reborn (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Reborn de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Anime Reborn
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles
, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Reborn
. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces, des cristaux et divers autres bonus.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Anime Reborn
- Aucun code Anime Reborn n'est actuellement disponible.
Codes expirés Anime Reborn
Voir les codes Anime Reborn expirés
- Récompenses → domainexpansion!
- Récompenses → PATCH
- Récompenses → Crystals
- Récompenses → BannerCostFix
- Récompenses → SorryForDelay
- Récompenses → TournamentofPower
- Récompenses → NewBanner
- Récompenses → BannerCostFixed
- Récompenses → Reborn
- Récompenses → Hunters
- Récompenses → Requiem
- Récompenses → Quimera
- Récompenses → HAPPYEASTER25!!
- Récompenses → ARFTW
- Récompenses → PodcastGoats
- Récompenses → The50RRCODEFIXED!
- Récompenses → Dressrosa!
- Récompenses → OnePeak!
- Récompenses → Gear4TH!
- Récompenses → GuttedUlquiorraHAHA!
- Récompenses → Resseruction!
- Récompenses → VastoLorde
- Récompenses → ichikoooo!!!
- Récompenses → THEANTKING!
- Récompenses → UpdateSunday!!
- Récompenses → Limited Skins
- Récompenses → PODCASTGANGFORREAL!!
- Récompenses → Infcastle
- Récompenses → WEBACK!!
- Récompenses → PodcastGang!!!
- Récompenses → SoloLeveling!
- Récompenses → Update5!
- Récompenses → GhostTunnel!
- Récompenses → !Reacts25K
- 10 000 Pièces New Year et 5 cristaux → miniupd
- 15 000 Pièces New Year et 5 cristaux → WorldCollisionFixes
- 10 000 Pièces New Year → !WorldCollision
- 5000 Pièces New Year et 25 cristaux → !15kReacts
- 10 clés, 20 000 sucres d'orge et 25 cristaux → WeAreSorryForDelay
- 20 000 sucres d'orge et 10 cristaux → 100MVISITS
- Récompenses → 1konX
- Récompenses → !Skins
- Récompenses → sneakpeak
- Récompenses → !SorryForLeaderboardBug
- Récompenses → TraitBuffs!
- Récompenses → QOLPATCH
- Récompenses → 20kreacts
- Récompenses → Happy2025
- Récompenses → Merrychristmas
- Récompenses → Delayborn2
- Récompenses → Sorrywrongcode
- Récompenses → Updatecomingsoon!
- Récompenses → !LegendaryLuck
- Récompenses → !LuckyClover
- Récompenses → !KingisHere
- Récompenses → !CloverPart2
- Récompenses → !DelayReborn
- Récompenses → !SorryForBug
- Récompenses → SorryForRestart
- Récompenses → !BlackFriday
- Récompenses → !Dungeon
- Récompenses → SorryForDelay
- Récompenses → Happybirthdaysage
- Récompenses → Freetickets
- Récompenses → UpdateSoon
- Récompenses → 20Mvisits
- Récompenses → 10MVisits
- Récompenses → 100kLikes
- Récompenses → 50KLikes
- Récompenses → MegaZillas
- Récompenses → MegaMozKing
- Récompenses → SubtoRlxsage
- Récompenses → SubtoZillas
- Récompenses → MozKing
- Récompenses → !updatetoday
- Récompenses → Reacts25k
- Récompenses → Iboughtbundles!!
- Récompenses → 1MMembers
- Récompenses → !gohun
- Récompenses → !Update
- Récompenses → Happythanksgiving
- Récompenses → LastChance
- Récompenses → 5mVisits
- Récompenses → 2MVisits
- Récompenses → 200kMembers
- Récompenses → 1MVisits
- Récompenses → Release
- Récompenses → SorryForFoodBug!
- Récompenses → XMEGACODE
- Récompenses → sorry4shutdown
Comment activer les codes dans Anime Reborn ?
Si vous souhaitez activer des codes
sur Anime Reborn
, afin de récupérer des diverses récompenses,
il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
- Lancez le jeu.
- Appuyez sur le bouton « Codes » en bas à gauche de votre écran.
- Une fenêtre « Codes » devrait s'ouvrir.
- Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter code… ».
- Validez en cliquant sur le bouton vert « Redeem ».
- Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action
autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Reborn
.
Anime Reborn, qu'est-ce que c'est ?
Anime Reborn
est un jeu qui a été lancé en juillet 2024 par le studio AnimeReborn. Entrez dans l'univers d'Anime Reborn
, un jeu de défense de tour rempli d'action où des héros d'anime légendaires s'unissent pour défendre contre des vagues d'ennemis implacables ! Invoquez des unités puissantes provenant de tout l'univers de l'anime, chacune avec des capacités uniques, et déployez-les stratégiquement pour protéger votre base. Améliorez et faites évoluer vos unités pendant la bataille pour débloquer de nouvelles attaques et capacités dévastatrices. Combattez à travers un mode histoire passionnant ou mettez-vous au défi dans le mode infini pour prouver votre force ultime. Les codes Anime Reborn
vous donneront la possibilité de récupérer de nombreuses ressources qui seront utiles pour que vous progressiez dans votre aventure plus facilement et rapidement.
Roblox
Roblox, plus d'informations
est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté
.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox
, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs
, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux
. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés
puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier
, quel que soit leur âge.
commentaire (0)