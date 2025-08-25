Roblox : Codes Anime Eternal (Septembre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Eternal de Roblox vous permettant de récupérer des bonus pour améliorer votre progression.
Roblox : Codes Anime Eternal (Septembre 2026)

Codes Anime Eternal

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Eternal. Ces codes vous permettent de récupérer des potions, des crédits ou des avatar souls afin de progresser plus rapidement. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Anime Eternal

Récompenses Codes actifs
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update36Marine
Potions, Avatar Souls et Crédits
425KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update36Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update36Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update36Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update36
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35Part2Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
855KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35CodeMega
Potions, Avatar Souls et Crédits
850KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35Code3!
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35Code2!
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35Code!
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35!
Potions, Avatar Souls et Crédits
FreezeLBCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update35Postponed
Potions, Avatar Souls et Crédits
Upd34P2Restart
Potions, Avatar Souls et Crédits
Upd34P2Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
34UltraUPD2
Potions, Avatar Souls et Crédits
840KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
34UltraUPD
Potions, Avatar Souls et Crédits
835KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update34
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P3Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P3Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P3Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
300MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Ultra33CodeP3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33Part3RobloxBroken
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
825KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
P2Ultra33Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
33UltraCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update33Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32Part2RestartCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
815KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32SuperCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
295MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update32
Potions, Avatar Souls et Crédits
HappyNewYear!3
Potions, Avatar Souls et Crédits
HappyNewYear!2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HappyNewYear!
Potions, Avatar Souls et Crédits
420KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P3Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
810KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
805KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!5
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Late
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!4
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!3
Potions, Avatar Souls et Crédits
ChristmasPot
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!2
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!
Potions, Avatar Souls et Crédits
615KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
610KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
340KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
335KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update20P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update20P3HalloweenCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21
Potions, Avatar Souls et Crédits
345KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
350KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
620KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
625KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21HalloweenCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
645KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
640KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
360KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
175MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenEyes2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenEyes
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3
Potions, Avatar Souls et Crédits
665KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
660KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
370KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update22P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3ThisSunday2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3ThisSunday
Potions, Avatar Souls et Crédits
655KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
650KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
365KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update22
Potions, Avatar Souls et Crédits
LastHalloweenCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
200MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
675KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
670KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update22P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23Restart
Potions, Avatar Souls et Crédits
215MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
375KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
685KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
680KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
690KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
695KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
380KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23P3Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
705KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
700KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
225MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update24
Potions, Avatar Souls et Crédits
710KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
715KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
NoThanksgivingCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
760KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
400KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27Restart
Potions, Avatar Souls et Crédits
NoThanksgivingCode2
Potions, Avatar Souls et Crédits
255MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
770KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
765KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
265MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
260MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
775KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30Late
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
790KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
275MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30Late2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30Late3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
415KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
795KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
280MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30P2Super
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
ChristmasPart2or3?
Potions, Avatar Souls et Crédits
Part3ChristmasOR2?
Potions, Avatar Souls et Crédits
800KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30P4
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update30P4Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
ChristmasToday!
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!2
Potions, Avatar Souls et Crédits
ChristmasPot
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!4
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31Late
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update31P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
MerryChristmas!5
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29P3Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29P3Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
ChristmasPart1?
Potions, Avatar Souls et Crédits
410KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
IsChristmasComing?!
Potions, Avatar Souls et Crédits
785KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
SuperUPD29Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29RestartCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
270MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update29Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
ChristmasSoon?!
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P2Code3
Potions, Avatar Souls et Crédits
780KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P3Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P3Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
775KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
260MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
405KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
265MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update28P2Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
765KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
770KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
255MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
NoThanksgivingCode2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27Restart
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
400KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
760KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update27Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
NoThanksgivingCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update26P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
250MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update26P2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
SorryNoTurkey
Potions, Avatar Souls et Crédits
PowerOfFriendship
Potions, Avatar Souls et Crédits
StoneCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
240MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
745KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
740KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update25
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update25DelayP2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Labyrinth
Potions, Avatar Souls et Crédits
245MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
395KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
750KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update25P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
ImGreenOnUpdate25
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update25P2Restart1
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update26Code2
Potions, Avatar Souls et Crédits
ThanksgivingOnPart2?
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update26Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
755KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update26
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update26Restart1
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update24P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
390KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
235MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
735KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
730KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update24Part2Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update24P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
725KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
720KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
230MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
385KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
CodeGeass
Potions, Avatar Souls et Crédits
715KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
710KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update24
Potions, Avatar Souls et Crédits
225MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
705KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
700KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23P3Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23Code
Potions, Avatar Souls et Crédits
695KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
690KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
380KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
685KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
680KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23
Potions, Avatar Souls et Crédits
375KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
215MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update23Restart
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update22P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
675KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
670KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
200MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
LastHalloweenCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update22
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3ThisSunday2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3ThisSunday
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update22P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
370KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
365KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
665KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
660KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
655KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
650KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart3
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenEyes2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenEyes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
175MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
360KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
645KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
640KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart2
Potions, Avatar Souls et Crédits
355KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
635KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
630KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21HalloweenCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
625KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
620KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
350KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
345KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update21
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update20P3HalloweenCode
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update20P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
615KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
610KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
340KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
335KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
RobloxWasBroken
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update20P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
HalloweenPart1
Potions, Avatar Souls et Crédits
330KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
605KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
600KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Ummm98KPlayers?!
Potions, Avatar Souls et Crédits
JustACodeFor97KPlayers
Potions, Avatar Souls et Crédits
NoWay96KPlayers
Potions, Avatar Souls et Crédits
NoWay95KPlayers
Potions, Avatar Souls et Crédits
Super94kOnlineCode!
Potions, Avatar Souls et Crédits
93kOnline
Potions, Avatar Souls et Crédits
92kOnline
Potions, Avatar Souls et Crédits
91kOnline
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update20
Potions, Avatar Souls et Crédits
325KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
320KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
595KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
590KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update19P3
Potions, Avatar Souls et Crédits
315KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
585KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
580KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
150MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
RandomUpdate19P2Code?
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update19P2Shutdown2
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update19P2
Potions, Avatar Souls et Crédits
310KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
575KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
570KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
125MVisits
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update19P2Delay
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update19P2Shutdown
Potions, Avatar Souls et Crédits
Update19
Potions, Avatar Souls et Crédits
305KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
300KLikes
Potions, Avatar Souls et Crédits
565KFav
Potions, Avatar Souls et Crédits
560KFav

Codes expirés Anime Eternal

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Comment activer les codes dans Anime Eternal ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Eternal, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Shop » à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir tout en bas de cette boutique.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE ».
  5. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Eternal.

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Anime Eternal, qu'est-ce que c'est ?

code-anim-eternal-roblox
Anime Eternal est un jeu qui a été lancé en juin 2026 par le studio New ProjectR. Comme son nom le laisse sous-entendre, Anime Eternal, vous permettra de prendre le contrôle d'un personnage et de le faire progresser en battant des mob, dans le but d'être de plus en plus puissant. Les codes Anime Eternal vous donneront la possibilité de récupérer des bonus, lesquels seront utiles pour être fort plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

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Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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