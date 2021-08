Roblox agit face aux développeurs qui créent des jeux faisant référence à des tueries de masse

nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Dans ce cas, notre détection proactive comprend un examen humain pour équilibrer l'autorisation des références à l'emplacement géographique, mais pas les utilisations qui violent nos politiques

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La magie deréside dans sa façon de faire :. Bien évidemment, les dérapages arrivent parfois, avec des jeux qui utilisent une licence sans autorisation ou avec une connotation négative, voire dans certains cas des jeux avec du racisme ou une autre forme de discrimination. Le public de la plateforme étant relativement jeune, bien que le nombre de joueurs de plus de 13 ans soit nette augmentation,Cependant, cela n'est pas forcément facile, puisque comme nous vous le disions,. Récemment, certains utilisateurs se sont « amusés » à récréer des tueries de masse , à l'instar de celle ayant eu lieu en mars 2019 dans la mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Très vite,, mais le studio explique qu'il est difficile d'être très réactif, et que pour ce genre de cas, il faut faire appelle à l'humain et non à un bot pour être sûr de ne pas sanctionner un jeu qui ne propose rien de mal.Les utilisations qui violent la politique de Roblox sont les éléments cités ci-dessus, tels que le racisme, les discours discriminatoires ou les contenus liés à des événements tragiques. « Nous avons un système de sécurité et de surveillance rigoureux qui est actif en permanence et que nous appliquons de manière rigoureuse », explique le studio. Avec pas moins de 43 millions de joueurs uniques actifs par mois, il est normal que la société s'active à filtrer tous les jeux qui sortent, afin qu'aucun malveillant ne puisse passer entre les mails du filet.Pour rappel, vous pouvez retrouver une liste (non exhaustive) des meilleurs jeux Roblox à cette adresse . Pour ce qui est des codes promo, pour obtenir des items gratuitement, vous retrouverez une liste dans ce guide dédié