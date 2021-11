nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Quelques mois après son entrée en bourse,. La société vient d'ailleurs de révéler quelques informations sur son troisième trimestre (juillet-septembre), et les vacances scolaires ont permis à la communauté de grandir et de se fidéliser encore un peu plus.Ainsi,, soit une augmentation de 31 % par rapport à la même période en 2020. Cela représente pas moins de 11 milliards d'heures de jeu, ce qui rend les développeurs extrêmement fiers. En outre, nous apprenons que, là encore en augmentation par rapport à 2020.Naturellement, les développeurs des jeux présents sur Roblox sont aussi gagnants, étant donné que « la communauté des développeurs a gagné plus de 130 millions de dollars au cours du trimestre et qu'elle est en passe de gagner bien plus de 500 millions de dollars cette année. » Le studio va continuer d'investir dans de nouvelles technologies, pour que les joueurs et créateurs puissent toujours profiter de choses innovantes.Cependant, le quatrième trimestre de l'année, bien que marqué par les fêtes de fin d'année, pourrait être moins bon que prévu,. Nous n'avons cependant eu aucune information sur les retombées économiques de ce souci, qui a, depuis, été corrigé.En attendant, nous rappelons queest disponible sur PC, Xbox, et les appareils iOS et Android . Une arrivée sur PlayStation et Switch n'est pas impossible, mais pas encore officielle. Vous pouvez retrouver une liste non exhaustive des meilleurs jeux à cette adresse. Nous rappelons également que les Robux ne peuvent pas être obtenus gratuitement. Un article vous expliquant tout cela est consultable à cette adresse