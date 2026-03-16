L'industrie du jeu vidéo menacée par la nouvelle génération de joueurs

Les joueurs de Roblox et Minecraft délaissent les superproductions traditionnelles au profit des jeux-services. Selon une récente étude de Newzoo, cette génération préfère les expériences virales aux graphismes ultra-réalistes, posant une question cruciale sur l'avenir et la survie des jeux AAA classiques.
Une fracture générationnelle et ludique est en train de se creuser dans l'industrie du jeu vidéo
. Selon les dernières données du cabinet d'analyse Newzoo
, présentées lors du GDC Festival of Gaming, il existe un fossé grandissant entre les amateurs de bacs à sable virtuels comme Roblox ou Minecraft et les consommateurs de titres AAA traditionnels
. Ben Porter, directeur du conseil chez Newzoo, a mis en lumière cette tendance qui pourrait redéfinir les stratégies de développement dans les années à venir.
La fin de la course aux graphismes
Pour de nombreux jeunes joueurs, la fidélité visuelle n'est plus un argument de vente majeur. Ben Porter souligne que la dernière décennie a marqué un véritable tournant dans les attentes du public.
Je pense qu'il y a eu un changement au cours des dix dernières années, où l'idée de courir après les graphismes s'est un peu estompée. Aujourd'hui, les jeux les plus populaires de la planète ne sont pas les plus impressionnants visuellement.
Roblox incarne parfaitement cette mutation
. Avec une augmentation de son temps de jeu de l'ordre de 50 % sur un an, la plateforme s'appuie sur des expériences virales et communautaires plutôt que sur des prouesses techniques. Ces utilisateurs consacrent leur temps à des créations spontanées, s'éloignant des aventures narratives scénarisées.
Un écosystème fermé autour des jeux-services
L'étude de Newzoo s'est interrogée sur les autres habitudes de ces joueurs. Les résultats montrent que le public de Roblox et Minecraft se tourne massivement vers d'autres mastodontes du jeu-service
. On observe ainsi un fort croisement avec Fortnite
, Grand Theft Auto V
ou encore Call of Duty. En revanche, l'attrait pour les expériences en solo à gros budget est presque inexistant.
Ce que nous constatons, c'est que les joueurs de Roblox sont sous-représentés dans ce qu'une grande partie de l'industrie considérerait comme de bons jeux traditionnels. Par exemple, un joueur de Roblox a environ 0,4 fois plus de chances de jouer à Monster Hunter Wilds qu'un joueur moyen.
Des titres très populaires de ces dernières années, comme Assassin's Creed Shadows
, Ghost of Yōtei
, Borderlands 4
ou encore Hogwarts Legacy
figurent parmi les jeux que cette audience est la moins susceptible d'acheter. Ce phénomène s'explique en partie par des facteurs économiques. Cette population, souvent jeune, dispose de beaucoup de temps libre mais d'un budget limité, ce qui freine l'achat de jeux vendus au prix fort.
Quel avenir pour les superproductions traditionnelles ?
Si les blockbusters peinent à séduire cette tranche d'âge, certaines productions indépendantes tirent leur épingle du jeu. Des titres comme Among Us ou Gang Beasts, qui rappellent l'esprit chaotique et social de Roblox, parviennent à capter leur attention
. La grande question est désormais de savoir si cette génération finira par se tourner vers des jeux plus classiques en vieillissant.
Shawn Layden, ancien président de Sony Worldwide Studios, reste optimiste et estime que les goûts évoluent naturellement avec l'âge. Néanmoins, si ces joueurs conservent leurs habitudes actuelles, le marché des jeux AAA pourrait se réduire considérablement
. En parallèle, Newzoo prédit que les revenus générés par le marché PC dépasseront ceux des consoles d'ici 2028, marquant une nouvelle étape dans la transformation du paysage vidéoludique.
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