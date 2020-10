Furious Jumper : « Roblox est génial quel que soit l'âge » - Interview

Alors que tu proposais principalement du Minecraft à tes débuts sur YouTube, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à Roblox ?

Quelles sont pour toi, la ou les forces de Roblox par rapport à d'autres titres majeurs de la scène vidéoludique ?

Roblox est principalement privilégié par les jeunes adolescents, penses-tu que la plateforme peut s'avérer dangereuse pour ces jeunes joueurs ou y vois-tu plutôt un outil ludique leur permettant de découvrir les joies du jeu vidéo ?

Roblox est populaire dans le monde entier, mais semble encore peu connu en France, comment pourrais-tu l'expliquer ?

Nous avons joué à quelques jeux proposés sur Roblox et certains d'entre eux s'avèrent être particulièrement originaux, la créativité de certains développeurs étant débordante. T'est-il déjà arrivé de te perdre pendant des heures sur certains jeux ? Si oui, lesquels ?

Quel est selon toi, les trois meilleurs jeux disponibles sur Roblox à l'heure actuelle ?

Comment vois-tu l'évolution de Roblox lors des prochaines années ? Penses-tu que la plateforme, créée en 2004, a encore de beaux jours devant elle ?

As-tu déjà entendu parler de Core, une plateforme proposant également des jeux imaginés, pensés et créés, grâce à des outils poussés, par la communauté ? Les graphismes proposés par Core étant plus « actuels », penses-tu que cette dernière pourrait faire de l'ombre à Roblox et, possiblement, séduire certains de ses joueurs ?

Aimerais-tu parler de quelque chose dont on ne parle pas assez ?

Dans Minecraft, il y a pas mal de choses à faire allant de la survie aux mini-jeux, grâce à certains serveurs. Les mini-jeux, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup sur Minecraft et que j'ai eu l'occasion de retrouver dans Roblox, vu que la plateforme est remplie de milliers de jeux différents et de tout type qui sont fun, cool et colorés, sans compter les titres qu'on connait, comme Fall Guys et Among Us, dont les concepts ont été repris directement dans Roblox. Je pense que c'est ce tout qui m'a donné envie de me mettre à Roblox.La force de Roblox c'est, sans aucun doute, sa gratuité. Certes les microtransactions sont présentes, mais elles ne sont là que pour le côté cosmétique, elles permettent, notamment, d'acheter des accessoires et/ou vêtements pour votre avatar, même si nombreux d'entre eux sont aussi disponibles gratuitement. Encore une fois, je me répète, mais la diversité des jeux proposés impressionnante est, sans conteste, un atout majeur.De plus, chaque année, nous avons de nouveaux types de titres qui sont pensés par les développeurs, l'année 2019, nous avons permis de découvrir les « stories » avec des thématiques différentes telles que des apocalypses zombies, des nuits au camping qui tournent mal...Là, cette année, nous avons le droit, comme je le disais avant, à des jeux comme Among Us ou encore Fall Guys qui sont ajoutés dans le catalogue de Roblox, en plus de tous les Tycoon Simulator. Chaque année, nous allons de découverte en découverte, grâce à des développeurs amateurs et professionnels, sans que les jeux présents sur la plateforme ne soient répétitifs.Roblox n'est clairement pas un danger. Il est tout public et peut être facilement compris, quel que soit votre âge tout en ne proposant aucune violence ou un quelconque dérivé. Je pense que Roblox peut aider à la créativité de ses utilisateurs, qu'ils soient très jeunes ou plus âgés, puisque les outils proposés tels que Roblox Studio permettent de générer du contenu gratuitement, rapidement et aisément tout en restant pratiques.En plus de ça, il est possible, pour ces créateurs de contenu, de gagner de l'argent sur Roblox grâce aux maps nées de leur imagination, certains amateurs, particulièrement doués, ont réussi à trouver du travail en mettant en avant leur travail sur la plateforme.Roblox est, tout de même, très connu en France, mais principalement d'une communauté plutôt jeune. Pour moi, le jeu est déjà populaire, c'est juste qu'il fait son petit bout de chemin, tout en restant discret. Là, ça fait peut-être un an qu'on commence à en entendre parler un petit peu plus du côté francophone, malgré le fait qu'il soit particulièrement populaire du côté des pays anglophones, notamment aux États-Unis, depuis de nombreuses années. Roblox a pris son temps, un peu comme Minecraft, pour arriver, mais je pense qu'il commence à bien se démocratiser.OUI, il y a un jeu sur lequel je me suis totalement perdu, c'était un truc de dingue, j'y jouais même en dehors des vidéos, c'était Bee Swarm Simulator. C'est un simulateur, comme il y en a tant d'autres sur Roblox, en rapport avec les abeilles, comme son nom l'indique, dans lequel il y avait des quêtes journalières, comme celles qu'on retrouve dans World of Warcraft, où il fallait farmer vraiment tous les jours et qui te permettaient d'améliorer ton équipement, je trouvais ça génial.Il y avait aussi Mad City, un clone de GTA, où on retrouvait également des flics, des criminels et des super-héros qui est très intéressant. Arsenal, où je joue avec mes potes en dehors, une nouvelle fois, des vidéos, qui ressemble fortement à Counter-Strike dans lequel des modes de jeux similaires sont proposés comme la Course à l'armement. Ces trois titres sont clairement les trois que j'adore sur Roblox.Les trois meilleurs, à l'heure actuelle, sont Arsenal, Mad City et Jailbreak. Après en jeu populaire, il y a Adopt Me auquel je joue de temps à autre à côté des vidéos. Mais mon jeu préféré reste Mad City, suivi d'Arsenal et encore, une fois de plus, Bee Swarm Simulator.CARRÉMENT ! Y a qu'à comparer l'évolution graphique de Roblox entre 2004 et 2018, pour laquelle j'avais fait une vidéo (ndlr : à retrouver ci-dessous), en plus des nouvelles mécaniques, technologies et idées proposées au niveau des maps. Chaque année, je me dis que l'année suivante ne pourra pas être mieux que l'actuelle, mais j'arrive tout de même à être surpris, comme l'attestent les réadaptations de Fall Guys ou Among Us dans Roblox.Au cours des trois, quatre dernières années, Roblox a franchi un cap lui permettant de s'assurer un avenir radieux. J'en suis ravi, car j'aime énormément ce jeu, j'arrive à m'éclater continuellement avec mes amis, et je pense clairement que Roblox a encore quelques belles années devant lui grâce à sa communauté, que j'aime beaucoup, qui est géniale et respectueuse.Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester Core, mais je devrais le faire prochainement, cependant, j'ai vu quelques images et vidéos. Le jeu a l'air vraiment très cool, après les plateformes sont équivalentes puisqu'elles proposent toutes les deux des titres créés par la communauté, néanmoins, les jeux présentés sont totalement différents et offrent des concepts multiples.Je pense que Core a aussi un bel avenir, après la différence réside dans les graphismes qui sont plus « actuels », ces derniers trouveront, sans aucun doute, leur public. C'est comme comparer du manga à du comics, les deux sont bien, mais certaines personnes donneront leur préférence à l'un plutôt qu'à l'autre. De ce fait, certains joueurs apprécieront Roblox sans pour autant accrocher à Core et inversement.Je pense que tout est dit au niveau de Roblox. Le jeu est génial, cool, drôle en solo ou à plusieurs, quel que soit l'âge, en plus du fait qu'il soit gratuit et tout public et qu'on puisse y jouer sur mobile. Roblox est tout aussi attractif que Minecraft et pousse la créativité et l'imagination, tout en permettant d'apprendre certaines choses.J'ai, dernièrement, pu tester sur une map ayant pour thématique la Seconde Guerre mondiale qui nous permettait de revivre les débarquements en Normandie, mais bien évidemment, dans l'univers de Roblox.Roblox permet de découvrir, apprendre, créer, échanger, être créatif. Tous ces éléments font et feront de Roblox une valeur sûre pour les années à venir. Je suis très fier de faire partie de cette communauté, comme celle de Minecraft, c'est vraiment un plaisir au jour le jour.