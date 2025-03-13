Roblox : Le PDG conseille aux parents inquiets d'interdire l'accès à leurs enfants

Roblox est au cœur d'une polémique sur la sécurité des enfants. Face aux inquiétudes des parents, son PDG propose une solution radicale : éloigner totalement les jeunes utilisateurs.

Roblox, victime de son succès ?

Le conseil radical du PDG, Dave Baszucki

Si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'autorisez tout simplement pas vos enfants à utiliser Roblox. Cela peut sembler contre-intuitif, mais je fais confiance aux parents pour prendre leurs propres décisions.

Roblox renforce ses contrôles parentaux

Notre objectif à long terme est d'offrir aux parents un contrôle précis sur le temps passé par leurs enfants sur Roblox, une demande récurrente de leur part.

Une politique de sécurité toujours plus stricte

Chez Roblox, nous considérons qu'un seul incident grave est déjà un incident de trop. Nous surveillons les cas de harcèlement ou d'intimidation, nous filtrons rigoureusement ces comportements, et notre analyse peut aller jusqu'à impliquer les autorités si nécessaire.

La sécurité des jeunes joueurs au cœur des préoccupations

La plateforme Roblox, incontournable dans l'univers du jeu vidéo en ligne, attire chaque mois plus de joueurs actifs que les trois principales consoles réunies. Sa popularité auprès des jeunes s'accompagne pourtant de sérieux défis de sécurité. Plusieurs rapports récents pointent du doigt, poussant l'entreprise à renforcer ses mesures de contrôle parental et ses directives pour les utilisateurs âgés de moins de 13 ans.Face aux interrogations croissantes des parents,, a donné un conseil inattendu lors d'une interview accordée à la BBC :Cette déclaration souligne une prise de position ferme : selon lui,Face à ces préoccupations, Roblox a récemment durci ses règles d'utilisation. Depuis novembre dernier, la plateforme bloque désormais l'accès au chat en jeu aux utilisateurs de moins de 13 ans, tout en introduisant de nouvelles options de contrôle à distance pour les parents. Le responsable de la sécurité chez Roblox,, avait d'ailleurs expliqué :Dans ce cadre, un tableau de bord dédié aux parents permet désormais de consulter le temps moyen passé par leur enfant sur Roblox au cours de la semaine écoulée, de gérer la liste d'amis de l'enfant, et surtout,. Une fois la limite atteinte, l'accès à Roblox est automatiquement bloqué jusqu'au lendemain.Roblox continue de renforcer sa politique de sécurité, notamment en augmentant les options permettant aux créateurs de préciser clairement le type de contenu proposé dans leurs jeux. Selon Dave Baszucki, chaque incident de sécurité est traité avec la plus grande rigueur :Ce discours vise clairement à rassurer parents et utilisateurs, montrant une volonté d'assumer pleinement les responsabilités liées au succès de la plateforme.La déclaration choc du PDG de Roblox reflète bien la difficulté actuelle des grandes plateformes à concilier popularité et sécurité. Si Roblox affirme multiplier les initiatives pour protéger ses utilisateurs, le conseil de Dave Baszucki rappelle avant tout que les parents restent les mieux placés pour déterminer l'usage que leurs enfants font d'internet. Cette polémique ouvre la porte à une réflexion plus large sur la responsabilité partagée entre entreprises technologiques et familles dans la protection des jeunes joueurs.