Road 96 partage du gameplay et s'annonce sur Switch

Nous pensons que la Switch est la plateforme idéale pour jouer à Road 96, car elle est nomade et vous pouvez l'emporter « sur la route », dans votre sac à dos. Les paysages et les personnages de Petria ont d'autant plus de relief que vous les découvrez du bout des doigts. C'est un plaisir d'avoir des noms tels que Nintendo et OMEN by HP à nos côtés pour aider notre petit jeu indé

- Yoan Fanise, Directeur créatif.

C'est le 10 décembre que, studio de développement français, avait annoncé la sortie de leur nouveau jeu dénommé Road 96. Ce dernier vous entraîne dans une aventure narrative procédurale au cœur d'un pays prêt à s'effondrer. C'est d'ailleurs cette raison qui va déclencher l'aventure en question puisqu'il vous faudra essayer d'atteindre la frontière de ce pays dans le but de le fuir. Vous pouvez retrouver plus d'informations ici Quelques mois plus tard, lors du Nintendo Indie World,a décidé de nous en apprendre un peu plus sur le titre, entrant directement dans le vif du sujet avec unpermettant de donner une idée plus concrète de ce qui nous attend.Toutefois, ce n'est pas la seule information à retenir puisque, comme nous pouvons nous en douter en voyant le jeu annoncé lors du Nintendo Indie World, en plus d'être disponible pour les joueurs PC, les utilisateurs de Switch pourront également se délecter dans l'histoire.Il ne faut pas oublier que cette annonce était précédée par celle de l'intégration deau cœur de «Pour rappel, le jeu vous proposera une aventure qui, permettant une grande rejouabilité. De ce fait, il vous questionnera sur le moyen de transport, mais également les interactions avec l'ensemble des protagonistes que vous croiserez ainsi que de puzzles. L'aventure proposée sera grandement guidée par vos envies ainsi que vos décisions dans le but de la rendre unique. Certains choix, tandis que d'autres vous laisseront errer dans le néant, de quoi découvrir qui vous êtes vraiment.Bien qu'aucune date de sortie ne soit encore annoncée, nous savons à présent que le jeu sera disponible sur PC et Switch en 2021.