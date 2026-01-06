Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 20 janvier 2026 à 15h16
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de janvier 2026.
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2026
Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en janvier 2026 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.

À lire également

Game Pass : Les jeux qui arrivent en janvier 2026, ça va ravir les joueurs

Game Pass : Les jeux qui arrivent en janvier 2026, ça va ravir les joueurs

Les jeux sortants du Game Pass en janvier 2026

road-96-paysage
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de janvier 2026. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
  • Le 15 janvier 2026 :
    • Flintlock The Siege of Dawn (Cloud, Handheld, PC et Xbox Series)
    • Neon White (Cloud, Console, Handheld et PC)
    • Road 96 (Cloud, Console, Handheld et PC)
    • The Ascent (Cloud, Console, Handheld et PC)
    • The Grinch Christmas Adventures (Cloud, Console, Handheld et PC)
  • Le 31 janvier 2026 : 
    • Shady Part of Me (Cloud, PC et Console)
    • Cataclismo (PC)
    • Starbound (Cloud, PC et Console)
    • Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, PC et Console)
    • Paw Patrol World (Cloud, PC et Console)
    • Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC et Console)
    • Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC et Console)
Miniature vidéo

Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de janvier 2026, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

Chargement du sondage...

0 votant

Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

changements-game-pass2025
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Game Pass : De bons jeux débarquent en janvier 2025
Road 96 21 janvier 2025

Game Pass : De bons jeux débarquent en janvier 2025

Retrouvez la liste complète des jeux qui entrent dans le catalogue du Game Pass, au cours du mois de janvier 2025.

commentaire (0)