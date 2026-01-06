Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de janvier 2026.

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Les jeux sortants du Game Pass en janvier 2026

Le 15 janvier 2026 : Flintlock The Siege of Dawn (Cloud, Handheld, PC et Xbox Series) Neon White (Cloud, Console, Handheld et PC) Road 96 (Cloud, Console, Handheld et PC) The Ascent (Cloud, Console, Handheld et PC) The Grinch Christmas Adventures (Cloud, Console, Handheld et PC)

Le 31 janvier 2026 : Shady Part of Me (Cloud, PC et Console) Cataclismo (PC) Starbound (Cloud, PC et Console) Lonely Mountains Snow Riders (Cloud, PC et Console) Paw Patrol World (Cloud, PC et Console) Citizen Sleeper 2 Starward Vector (Cloud, PC et Console) Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC et Console)



Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Tous les mois,renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement,. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en janvier 2026 ainsi queComme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass,. Ainsi, et sans plus attendre, découvrezNous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de, en ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.