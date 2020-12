Road 96 : Une nouvelle aventure narrative présentée par le studio français DigixArt

Pour notre troisième jeu, nous avions envie de transposer l’atmosphère des road movies, un genre que j’aime particulièrement, en jeu vidéo. Notre objectif principal est de faire vivre au joueur le côté aléatoire des rencontres et de l'emmener dans un voyage émotionnel qui lui est propre. Après avoir longuement prototypé le jeu, nous avons réussi à créer un système narratif puissant et très prometteur.



- Yoan Fanise, directeur créatif de DigixArt.

Nous sommes très heureux de soutenir la vision unique de Yoan et DigixArt. Dans Road 96, le voyage est unique à chaque joueur et évolue constamment. Nous sommes impatients d’apporter Road 96 au plus grand nombre et de faire accéder les fans à travers OMEN Gaming Hub, une nouvelle manière de jouer



- Judy Johnson, OMEN Director Gaming Strategy.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est le 10 décembre que, studio de développement français, annonce la sortie de leur nouveau jeu dénommé «». Ce dernier vous entraine dans une aventure narrative procédurale au cœur d'un pays prêt à s'effondrer. C'est d'ailleurs cette raison qui va déclencher l'aventure en question puisqu'il vous faudra essayer d'atteindre la frontière de ce dernier dans le but de le fuir.Située dans les montagnes et à plusieurs kilomètres de votre position originelle, le parcours seraavant d'espérer l'atteindre. L'histoire vous fera parcourir les routes du pays où de nombreux habitants vous feront part, ou non, de. Qui plus est, l'été caniculaire den'ira pas en arrangeant les choses. De plus,sur votre trajet le rendant toujours plus unique à chaque essai ou joueur.met tout en œuvre pour proposer clin d'œil et hommage aux, aux, deset à la musique des années 1990. Il faudra s'armer de patience dans le but de découvrir toutes les histoires possibles ainsi que les différents secrets du jeu. Les voyageurs rencontrés réagiront également différemment pour vous proposer des histoires et personnalités leurs sont propres.Vous incarnezqui cherche à fuir le pays afin de regagner sa liberté alors que l'argent ne coule pas à flot. D'abord sombre,, l'histoire autour du personnage principal sedans le but de vous fournir assez d'informations pour comprendrede son voyage. Prenez sa vie en main,et trouvez le meilleur moyen d'atteindre la fin de son aventure.