Road 96 : Facebook bloque les publicités du jeu

Il y a quelques jours, DigixArt dévoilait la date de sortie de Road 96 , son titre hommage aux films de Tarantino, des frères Coen, ou encore de Bong Joon-ho. Toutefois, malgré ces nombreuses références aux plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma, il semblerait que son intrigue pose certains problèmes puisque le réseau social le plus mondialement connu,, a décidé deLors d'un entretien avec Axios , le développeur du titre, a déclaré qu'il pensait d'abord qu'il s'agissait d'une blague, puis s'est finalement rendu compte que non. La publicité ayant été censurée contenait un discours qui aurait pu être considéré comme étant un discours politique, puisque celui-ci faisait référence des habitants devant fuir leur pays. Pour cela, ils doivent rejoindre les frontières afin d'échapper à un territoire en pleine crise. Il s'agissait ici ni plus ni moins que de la trame principale de l'histoire deMalgré cette censure,n'a jamais précisé de quelle manière étaient filtrées les différentes publicités que nous pouvons voir apparaître lorsque nous naviguons sur le réseau social. Néanmoins, avec ce petit événement, il a très certainement considéré queétait avant tout un message politique. Cette décision est assez paradoxale puisque bien souvent, nous pouvons apercevoir des publicités pour la licence de, celle-ci étant clairement axée politique au vu des événements dont elle traite.Pour rappel, Road 96 s'offrira une sortie le 16 août sur Nintendo Switch et sur PC via Steam, GOG et l'Epic Game Store.