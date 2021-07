Quand sera disponible Road 96 ?

Les amoureux des jeux Soldats Inconnus: Mémoires de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold vont bientôt pouvoir replonger dans l'univers si particulier de Yoan Fanise au travers de. Le studio, dont il est le fondateur, vient enfin d'annoncer, pour un voyage semé d'embûche au cœur d'un pays en plein dans la tourmente., pour une parution sur la plateforme de Valve et sur la console de Nintendo, mais aussi sur GOG et l'Epic Game Store pour le prix de 19,96 euros. Une version plus complète intituléeest également disponible au prix de 29,91 euros, celle-ci comprenant la bande originale de 9 artistes, dont Toxic Avenger et Cocoon, ainsi que « le eBook dont vous êtes le héros contenant l’histoire clé, 10 ans avant les événements du jeu »., et il amènera les joueurs dans une épopée inédite à travers laquelle ils seront confrontés à un pays sur le point de s'effondrer, et faisant face à une canicule sans précédent. Les rencontres et les choix auront un impact sur le déroulement de l'histoire. De plus, selon les dires des développeurs, le titre est un véritable hommage aux films de Tarantino, des frères Coen et de Bong Joon-ho.Pour rappel,