Riders Republic est repoussé de quelques semaines

Deux jeux attendus pour cette rentrée ont été repoussés par Ubisoft. En plus de Rainbow Six Extraction, maintenant prévu pour début 2022 Initialement, le jeu de sports extrêmes massivement multijoueur devait sortir le 2 septembre,. La raison est on ne peut plus simple : avoir du temps supplémentaire pour « s'assurer de délivrer le meilleur jeu pour tous les joueurs ». Ces quelques semaines permettront de peaufiner l'expérience, alors qu'une nouvelle phase de bêta devrait être organisée, afin de recueillir de nouveaux retours.Aucune autre information n'a été dévoilée,. Pour rappel, dans, qui est développé par Ubisoft Annecy, le joueur participe à des courses de sports extrêmes (wingsuit, snowboard, ski ou encore vélo) dans des environnements divers et variés, dont certains inspirés des plus grands parcs nationaux américains, le tout en multijoueur. Certains modes de jeux regrouperont jusqu'à 50 joueurs, pour une expérience unique., sur PC, PS4/PS5 et Xbox One/Series. Si vous souhaitez avoir une chance de participer aux différentes bêtas, tout est expliqué ici