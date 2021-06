Riders Republic : Comment participer à la bêta ?

Comment participer à la bêta de Riders Republic ?

Comme souvent lorsqu'Ubisoft s'apprête à sortir un jeu multijoueur, des périodes de tests sont effectuées avec les joueurs, quelques semaines avant la sortie., un MMO réunissant tous les sports extrêmes ou presque, n'échappe bien évidemment pas à la règle, et permettra à sa communauté, au plus chanceux tout du moins, de prendre part à plusieurs bêtas. Nous vous expliquonspour tenter d'y participer.Suite à l'annonce de la date de sortie de, Ubisoft a également annoncé que, sur toutes les plateformes. Pour tenter d'y participer, il vous suffit de vous inscrire via le site officiel Une fois sur la page, connectez-vous avec votre compte Ubisoft. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la plateforme, entre PC, PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Lorsque l'opération est terminée, vous recevrez un mail de confirmation, vous informant que votre inscription a bien été prise en compte. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à compter sur la chance pour espérer faire partie des joueurs sélectionnés. Cependant, Ubisoft a pour habitude d'être généreux lorsqu'il organise de tels tests, offrant un accès à de nombreux utilisateurs.Vous serez contacté par mail si vous faites partie des chanceux à pouvoiravant sa sortie.Pour rappel,proposera tout un panel de sports extrêmes, que vous pourrez pratiquer seul ou entre amis, avec un côté compétitif, puisque de nombreux défis seront à réaliser et vous aurez l'occasion de vous confronter aux meilleurs joueurs à travers le monde. Qui plus est, des courses réunissant plusieurs dizaines de joueurs seront aussi disponibles, pour augmenter la difficulté. Allant des montagnes enneigées aux canyons en passant par des forêts denses, divers environnements vous seront proposés, dont de nombreux issus de célèbres parcs nationaux américains.arrivera, pour rappel, le 2 septembre 2021, sur PC, PS5, PS5, Xbox One et Xbox Series.