Riders Republic : La Saison 4 « Freestylin' » est disponible

Aperçu des nouveautés de la Saison 4 de Riders Republic

Season 4: Freestylin' is here! Jump in to the new BMX sports add-on, and take on new events, new challenges, new sponsors, and more! pic.twitter.com/cMFo2uLNPD — Riders Republic (@RidersRepublic) September 14, 2022

Disponible depuis la fin de l'année 2021, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. Depuis le lancement officiel du soft, Ubisoft alimente Riders Republic de nouveaux contenus, notamment via différentes saisons. À ce sujet, le titre vient d'accueillir, apportant son lot de nouveautés. Grâce à la Saison 4 « Freestylin' », les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir, et ce gratuitement,. Le contenu complet lié à cette discipline est compris dans le Year 1 Pass et arrive en tant que standalone le 21 septembre prochain, sur toutes les plateformes de jeu concernées. ajoute, bien évidemment, de nombreuses: un mode carrière, des événements liés ainsi que de nouvelles fonctionnalités de gameplay (Grind, Half-Pipe). Le tout selon trois sous disciplines : Street, Park et Dirt. Sans oublier, entièrement dédié au BMX : la Zone 52, qui est « une ancienne zone militaire interdite au public, jonchée de gigantesques antennes satellites et d'entrepôts abandonnés ». La Saison 4 de Riders Republic apporte, également, et de (Cult, Odyssey, We The People, SubRosa, Flybikes, et bien d'autres) permettant de débloquer de plus amples équipements. Pour rappel, est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.