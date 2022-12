Returnal : Le portage PC confirmé par PlayStation

Returnal débarque en 2023 sur PC

Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses rumeurs au sujet d'un possible portage desur PC circulent sur la Toile. Or,: les joueurs et les joueuses étant sur PC vont bientôt pouvoir découvrir le roguelike, sorti en 2021 sur PS5, développé par le studio Housemarque.En effet, lors des Game Awards 2022,, via un nouveau trailer,Ledit portage devrait débarquer au début de l'année 2023, sur la plateforme Steam mais aussi sur l'Epic Games Store. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de sortie n'a été partagée. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.La version PC de Returnal proposera le contenu qui est arrivé avec la mise à jour 3.0, déployée en mars 2022 et nommée « Ascension », à savoir la coopération en ligne ainsi que la Tour de Sisyphe. Les configurations PC requises pour y jouer ont, d'ailleurs, déjà été dévoilées et sont à retrouver, notamment sur la page Steam du soft Pour rappel, notre test de Returnal est disponible. Si vous désirez acheter le jeu sur PS5, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose des réductions sur plusieurs cartes PSN :