Returnal : La difficulté est inhérente au récit, selon le directeur du jeu

Returnal est sorti officiellement en avril 2021 sur la dernière console de Sony, la PS5. Développé par Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment (SIE), le soft possède des mécaniques de jeu typiques d'un roguelike. Ainsi, la difficulté est bien présente et elle se fait ressentir tout au long de l'aventure.Comme l'a récemment expliqué le directeur du jeu, Harry Krueger, dans le cas de Returnal,. Autrement dit, le scénario implique du challenge, manette en main. Interviewé par Kinda Funny Games , Harry Krueger a déclaré : « Le personnage, Selene, parle de mourir encore et encore et dit que ses chances de réussite sont minces et qu'elle ne peut pas continuer. Il y a cette descente dans la folie qui se produit uniquement à cause des défis auxquels elle est confrontée, et ses défis sont aussi ceux du joueur ».Il se pourrait que le studio de développement propose, à l'avenir, des jeux plus accessibles, et donc moins difficiles. Pour le moment, rien n'est moins sûr de ce côté-là. Affaire à suivre.Rappelons que. D'ailleurs, vous pouvez consulter notre test du jeu . Notez, par ailleurs, que Returnal a accueilli, en mars dernier, une toute nouvelle mise à jour introduisant le mode coopération et la Tour de Sisyphe