Préambule

Histoire

Gameplay

Un jeu évolutif

Gameplay nerveux

Difficulté sur la durée, l'expérience de la mort

Toujours plus d'équipements

Direction artistique et bande-son

Une planète dangereusement diversifiée

Une ambiance angoissante

Immersion avec la nouvelle technologie des manettes

Avant de présenter notre test du jeu, il est important de relever plusieurs points. Tout d'abord, aucun spoiler ne sera présent durant ce test. De plus, la planète dispose de plusieurs biomes, mais nous ne vous montrerons que les deux premiers d'entre eux, et ce, sans visuels des potentiels boss.Enfin, rappelons que le jeu est un Rogue-like, où la mort porte son intérêt. Elle fera donc, mais ne devra pas vous rebuter pour autant. Nous y reviendrons dessus par la suite.Vous incarnez, une éclaireuse d'Astra qui se retrouve dans l'obligation de débarquer sur, un monde curieux et sombre, suite à un atterrissage forcé. La quête principale vous invite à en découvrir plus tout en cherchant le moyen de repartir. Découvrez l'environnement hostile qui vous attend et parvenez à défaire les secrets que recèle ce monde. La mort vous attend au tournant, mais est-elle si punitive ?Comme annoncé précédemment, votre histoire débute devant hélios, votre vaisseau, complètement saccagé suite à l'atterrissage musclé dont vous avez été victime. Si le monde se veut procédural pour, la zone de départ reste toujours la même afin de permettre un léger repos avant l'aventure qui vous attend. De plus, bien que le vaisseau soit détruit, il permet encore certaines interactions comme se reposer, ou activer les défis multijoueur dont chacun bénéficie de caractéristiques spécifiques.Bienvenue sur, une planète aussi dangereuse que curieuse sur laquelle vous évoluerez tout au long de l'aventure. La mort fait donc partie de l'aventure et il faudra la côtoyer afin d'en apprendre un peu plus sur votre passé, ce qui peut vous relier à l'histoire que vous vivez, mais également évoluer. Oui, même si certains seront tentés d'essayer, il paraît impossible de finir une session d'une traite et sans être mort, pour de multiples raisons.Tout d'abord, pour la compréhension du titre, la mort est inévitable. En effet, chaque début de partie diffère légèrement en proposant de temps en temps certains flash-back ou images qui ne tiendra qu'à vous de découvrir plus en détail ce qu'ils signifient. Atropos étant un monde en(qui change à chaque nouveau cycle), il est également impossible de mémoriser l'ensemble des salles qui vous attendent. De quoi donner du piment etL'ensemble des armes et compétences, que vous débloquerez au fur et à mesure de votre partie dépendent indéniablement du temps que vous passerez à arpenter les différents chemins d'Atropos. De plus, quelles que soient les ressources trouvées, il faudra les scanner lors de la première rencontre.Toutefois, nous pouvons noter que certaines améliorations passives sont gardées entre les différentes courses.ne repart donc pas toujours bredouille de ses aventures à condition d'avoir assez bataillé pour les découvrir.Pour finir, afin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Atropos, il faudra comprendre les coutumes et faits locaux dans le but de découvrir les raisons de ces cycles. Apprenez la langue des anciens habitants et suivez le rythme pas-à-pas de leurs évolutions, si l'on peut dire.Vous l'aurez compris, vous serez seul et isolé, mais pas si fragile. Sans connaître les prédispositions des éclaireurs de chez Astra, la protagoniste semble assez agile avec l'ensemble des équipements ou armes qu'il vous sera possible de trouver dans ce monde, tous les types confondus. Chacune dispose de caractéristiques propres, mais également de compétences secondaires et passives qui varient aléatoirement et dont vos sessions de jeu permettront d'augmenter la maîtrise. En effet, de l'expérience est nécessaire pour débloquer l'ensemble des caractéristiques de l'arme. Pour cela, il faudra vous battre.C'est ainsi que nous entrons dans le cœur du sujet puisque Atropos, en plus d'avoir un écosystème changeant, dispose de créatures tirées des plus grands récits de science-fiction, qui ne manqueront pas de vous étonner et vous surprendre tout en faisant naître une certaine inquiétude. La faune et la flore locale dépendant initialement du biome parcouru, elle reste assez variée pour éviter une certaine redondance de gameplay. En revanche, selon le temps passé dans chaque biome, il est possible de trouver certaines zones assez identiques. Toutefois, l'excès de confiance pourrait vous mener à la mort bien plus vite que prévu.De base, Selene dispose d'une arme de poing avant de trouver, assez rapidement, une arme de mêlée qui l'accompagnera tout au long de ses cycles. Avec une vitesse de déplacement assez surhumaine, couplée à la possibilité de faire une ruée dans le sens désiré, elle n'est pas totalement sans défense. La nervosité du titre ainsi que l'aisance de mouvement lors des différents combats, reste à l'effigie des attentes du titre en combinant gameplay et difficulté. En effet, vous n'êtes pas seul à savoir vous déplacer et combattre. Il faut apprendre à anticiper les prochains ennemisPour finir, les combats changent d'envergure à chaque cycle et sur chaque biome, laionstante et parfois drastique. Certaines zones renferment des défis à relever ou des monstres toujours plus puissants à combattre, demandant même parfois une certaine mécanique afin d'en arriver à bout. Bref, de quoi mettre au défi les fans du genre.Sous la forme de cycle,se voit faire une pléthore de nouvelles découvertes à chaque mort. Cependant, il ne faut pas se laisser leurrer. Si le jeu semble s'intensifier et devenir difficile à mesure que l'on avance dans l'histoire, c'est surtout la pression constante, que procurent les biomes traversés, qui mettront vos nerfs et votre patience à rude épreuve. En effet, même si des raccourcis semblent apparaitre à mesure que les nouveaux biomes se dévoilent, l'aventure repart toujours à zéro et au cœur du premier biome.Il faudra également s'adapter aux armes et améliorations disponibles pendant le cycle, ou profiter pour faire évoluer certaines de vos maitrises. Chacun de ces cycles vous ressemble et permet, généralement, au prochain de se passer toujours mieux pour continuer d'avancer dans l'histoire. Nous remarquons cependant le manque de choix de difficulté pour le titre. De ce fait, les joueurs qui chercheront à suivre l'histoire seront dans l'obligation de se surpasser pour arriver à leurs fins, ce qui pourra rebuter certains joueurs occasionnels simplement désireux d'en apprendre plus sur l'histoire.Lors des différents cycles, de nombreuses armes et améliorations de combinaisons feront leur apparition. Nous notons un certain équilibre entre ces dernières qui dépendront bien souvent de votre manière de jouer ou de faire face aux multiples confrontations qui vous attendent.Atropos regorge de passages secrets et zones cachées permettant d'améliorer toujours plus l'équipement depour aller toujours plus loin. Cependant, si certains permettent une évolution notable, il arrive que l'expérience. En effet, certains consommables, équipements ou améliorations, entrainement un dysfonctionnement de la combinaison, accompagnée d'aspects négatifs comme la réduction de dégât ou de soins, pour ne citer qu'eux. Des objectifs secondaires feront ainsi leur apparition dans le but de supprimer ces dysfonctionnements que vous ne pouvez pas tellement cumuler.Ce dernier point dévoile un piquant supplémentaire à l'aventure. Quelles améliorations allez-vous choisir ? Êtes-vous prêt à certains sacrifices pour arriver à vos fins ? Toutes ces questions feront partie intégrante des différents cycles que vous vivrez aux côtés de Selene et qui, couplés à l'aspect procédural proposé par, donnent une envergure particulière à votre aventure.Il va sans dire, la direction artistique fait honneur aux ténors de la science-fiction dont le titre fait, sans se cacher, référence. Et ça marche ! Dès les premiers pas au creux d'Atropos, et à condition de se mettre en condition avec un casque permettant également une bonne immersion sonore, on se sent en danger à tout moment. Les zones calmes paraissent bien douteuses, tandis que les combats demandent une rigueur associée à une vision implacable du terrain. Le monde recèle de nombreux secrets et demande au joueur d'être attentif à ce qui l'entoure tout enQu'il s'agisse de la faune ou de la flore, impossible de passer à côté. Animée d'une certaine fluidité et ce, même si certains terrains paraissent parfois répétitifs, on se retrouve confronté entre l'émerveillement et l'angoisse, comme si l'on découvrait directement par le biais du ressenti de Selene. Une immersion en terre inconnue captivante, mais tout aussi meurtrière.Si la direction artistique d'un jeu permet de captiver le joueur, l'ambiance sonore, quant à elle, permet d'ajouter un certain sentiment. Pour le coup,plonge le joueur au cœur d'un univers froid et angoissant, ne laissant même pas le temps aux zones mortes d'être apaisantes. La flore semble respirer tandis que la faune sait se faufiler et attaquer parfois sans un bruit. L'ensemble entre les deux blocs d'ambiance permet un jeu immersif à condition d'utiliser les moyens adéquats pour une bonne mise en situation.Comment ne pas finir en parlant de la fameuse technologie PlayStation dont les manettes sont équipées. Si, à la sortie de, l'aspect voulu n'était pas des plus remarquables,nous montre tout l'intérêt conservé par Sony de proposer un rendu aussi naturel que possible, qu'il s'agisse des gâchettes, censées représenter les différents modes d'armes ou de tirs, les vibrations, le rendu de pluie et même de mouvement. L'ensemble complet est cohérent tout en venant s'incruster au cœur même de la parité entre direction artistique et ambiance sonore.