Returnal : La version PC trouve sa date de sortie

Date de sortie de Returnal sur PC

Brisez le cycle sur PC le 15 février dans Returnal. Découvrez toutes les fonctionnalités et améliorations de cette version : https://t.co/4yIv6n0Dtp



Pré-achetez le jeu sur :

• Steam : https://t.co/cs7x9VojMJ

• Epic Games Store : https://t.co/USNmfibTX5 pic.twitter.com/iKg1HE2xiV — PlayStation France (@PlayStationFR) January 18, 2023

Lors de la cérémonie des Game Awards 2022, PlayStation avait confirmé l'arrivée de Returnal sur PC , notamment via un trailer. Or, à ce moment-là, aucune date de sortie n'avait été dévoilée. Ce qui est, désormais, chose révolue.En effet, grâce à une récente publication sur le compte officiel Twitter de PlayStation et un article sur le site PlayStation Blog, nous apprenons que. À cette date, le titre d'Housemarque se rendra disponible sur Steam et sur l'Epic Games Store. D'ailleurs, les configurations requises pour faire tourner le soft sont connues, et ce depuis décembre de l'année dernière. En outre, il est d'ores et déjà possible de précommander le titre, sur les plateformes précédemment citées.Pour rappel, le portage PC de Returnal propose les contenus qui sont arrivés avec la mise à jour 3.0, déployée en mars de l'année dernière sur la dernière console de PlayStation, la PS5 : la coopération en ligne ainsi que la Tour de Sisyphe.