Returnal : La mise à jour 2.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités

Il est possible de suspendre le cycle dans Returnal

Le mode photo est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors de la parution desur PS5, plusieurs joueurs s'étaient plaints sur différents réseaux sociaux du système de sauvegarde du titre de. À l'origine, ce dernier ne permettait pas de pouvoir s'arrêter en plein milieu d'un run pour reprendre plus tard là où nous nous étions arrêtés, ce qui parfois mettait à rude épreuve les nerfs des joueurs. Toutefois, il semblerait que le studio ait pris note des différents avis puisqueDésormais,. Cela signifie que les joueurs peuvent mettre en pause ce dernier pour reprendre plus tard là où ils se sont arrêtés, et ce, même s'ils décident d'éteindre la console. Toutefois, la structure du jeu reste la même, ce qui veut dire que le titre ne dispose pas d'un système de sauvegarde que nous pourrions qualifier de traditionnel. Ainsi, lorsqu'ils décideront d'utiliser l'option « Suspendre un cycle »,mettra en place un seul point de suspension à usage unique. De cette façon, cette « sauvegarde » ne sera utilisable qu'une seule fois.Enfin,, une fonction qui était semble-t-il très demandée par les joueurs. Pendant la partie en cours, ils pourront à tout moment (sauf cas particulier comme les séquences en vue subjective) mettre le jeu en pause et activer le mode photo. C'est alors qu'ils prendront le contrôle de la caméra et pourront la guider à l'aide des touches. Comme tout bon mode photo qui se respecte, des options sont disponibles comme le réglage des couleurs et contrastes, plusieurs filtres, cadres, et bien plus encore.Pour rappel, Returnal est disponible sur PS5.