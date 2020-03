À quelques jours de la sortie de Resident Evil 3 Remake, et de son mode multijoueur Resistance, de nouvelles informations ont été dévoilées, et celles-ci concernent les loot boxes.

Skins de personnages

Apparences de monstres

Skins d'armes

Sprays

Gestes de survivants

Gestes de monstres

Voix de Mastermind

Avec une sortie prévue pour le 3 avril prochain,continue de nous offrir des détails quant à son contenu, mais également concernant son mode multijoueur,. C'est dans une vidéo de gameplay publiée parque nous en apprenons un peu plus concernant un point essentiel des jeux multijoueur :Si nous pouvions penser qu'elles seraient absentes, la vidéo démontre le contraire etnous dévoile alors que les boîtes tant controversées seront donc disponibles dans le multijoueur asymétrique.Bien que la vidéo du gameplay soit en mandarin,a traduit le contenu de celle-ci et a donc confirmé quene dérogera pas à la règle des loot boxes.Afin d'accéder à l'achat des loot boxes, vous devrez utiliser la monnaie virtuelle du jeu appelée, cependant il n'est pas indiqué si l'on gagne cette monnaie seulement en jouant ou si elle sera aussi disponible via des microtransactions. Les items présents dans les loot boxes seront des cosmétiques, et n'avantageront en aucun cas les joueurs. Ainsi, vous retrouverez les éléments suivants :De plus, il existe également des butins de plusieurs niveaux, ainsi, vous aurez la possibilité de gagner des récompenses plus ou moins prestigieuses.Pour rappel, Resident Evil Resistance sera disponible par l'intermédiaire de Resident Evil 3 Remake , devant sortir le 3 avril prochain, sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez le précommander,