Resident Evil Resistance : Deux cartes et deux Masterminds révélés

Quelques semaines avant la sortie de Resident Evil 3 Remake, et de son mode multijoueur, Resistance, de nouvelles informations ont été apportées par Capcom.

Le Casino : Un lieu de divertissement pour les amateurs de sensations fortes… et les Masterminds vicieux. Ses machines à sous toujours en activité et ses jetons éparpillés au sol racontent l’histoire sinistre de la désertion précipitée de ce lieu lors de l’effondrement de Raccoon City.

Le Parc abandonné : Un Parc sur le thème de l’horreur situé à la périphérie de Raccoon City. Il a lui aussi été laissé à l’abandon lorsque zombies et armes biologiques ont envahi Raccoon City. Aujourd’hui, des monstres terriblement réels ont remplacé les imaginaires et attendent patiemment leurs prochaines victimes.

Le Remake de Resident Evil 3 doit effectivement être lancé au début du mois d'avril, à moins qu'il soit reporté comme de nombreux autres jeux ces derniers temps, et proposera une, semblable à celle de Dead by Daylight avec Resident Evil Resistance . Dans celui-ci,Pour le moment, seuls deux Mastermind ont été révélés (Annette Birkin et Daniel Fabron),devant mettre à mal les survivants, bien connus des amateurs de la licence horrifique. Le premier n'est autre qu', présente dans Resident Evil Revelations 2, sorti en 2015. Elle favorise la violence psychologie et utilise également des pièges et des zombies boostés, alors que sa capacité ultime peut lancer une plante carnivore sur les résistants. Alex Wesker sera accompagnée par, moins connu par la communauté étant donné qu'il préfère laisser les autres faire le sale travail à sa place. Toutefois, il s'avère très redoutable notamment grâce à sa technologie de pointe, comme le champ de désintégration, qui infligera de lourds dommages à quiconque tente de le traverser.Cette annonce est complétée par l'officialisation de deux nouvelles cartes : Le Casino et le Parc Abandonné.De nouvelles cartes et d'autres personnages devraient être présentées dans les semaines à venir, avant la sortie desur PC, PS4 et Xbox One prévue pour le 3 avril 2020.