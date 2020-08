Resident Evil : Netflix prépare une série live-action tirée du jeu

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu)



C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

Dans un premier temps, les sœurs Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle et corporative, qui leur est imposée dès l'adolescence. Mais plus elles y passent de temps, plus elles se rendent compte que la ville n'est plus ce qu'elle était et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Des secrets qui pourraient détruire le monde.



Passons à la deuxième ligne temporelle, bien plus d'une décennie dans le futur : il reste moins de quinze millions de personnes sur Terre. Et plus de six milliards de monstres - des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, qui a maintenant trente ans, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde, tandis que les secrets de son passé - sur sa sœur, son père et elle-même - continuent de la hanter.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sur les réseaux sociaux ce 27 août être en pleine préparation d', tirée de l'univers du jeu d'horreur le plus célèbre,(The Walking Dead, Breaking Bad) et(Supernatural), l'intrigue de la série prendra place à, la très célèbre ville dans laquelle lasème la terreur avec ses expériences plus que douteuses.En plus de ces quelques informations, nous savons également queCes dernières ne sont ni plus ni moins que les filles du capitaine de S.T.A.R.S, Albert Wesker. Voici ce que nous dévoile le synopsis :Dans un premier temps,. De plus, c'est Bronwen Hughes qui assurera la production exécutive et la réalisation des deux premiers épisodes, et nous apprenons par la même occasion que la série est produite par Constantin Film (société ayant créé la franchise des films avec Milla Jovovich).Pour le moment,