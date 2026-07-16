Resident Evil Remake, prochain opus prévu par Capcom juste après Veronica ?

Encore très mystérieux, Resident Evil Remake revient sur le devant de la scène. D'après un célèbre insider, son développement pourrait être accéléré dans très peu de temps.

Les révélations s'enchaînent sur la licence Resident Evil. Entre le contenu du futur DLC de l'opus Requiem et les indices sur Resident Evil Veronica, la franchise horrifique de Capcom est au centre de toutes les attentions. Bien entendu, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit parfois de rumeurs et non d'informations officielles communiquées par la firme japonaise.

Mais une nouvelle rumeur vient s'ajouter à cette actualité déjà bien remplie. Elle a été partagée par Dusk Golem, un insider réputé pour la fiabilité de ses sources. D'ailleurs, cette nouvelle fuite pourrait combler les fidèles du premier opus si elle s'avère vraie.

Un développement bien avancé pour Resident Evil Remake ?

Dans une publication datant du 14 juillet 2026, l'insider répond à la question d'un internaute concernant Resident Evil Remake. Il révèle notamment que le développement du projet, connu de longue date, serait plus avancé que prévu. Selon ses sources, ce projet deviendrait la priorité des équipes de Capcom une fois que Resident Evil Veronica sera disponible.

La préproduction a débuté il y a près d'un an (il me semble que cela a commencé vers août ou septembre dernier). Le développement à part entière devrait probablement démarrer une fois que le remake de Resident Evil Veronica aura terminé sa phase de crunch actuelle.

Sachant que ce dernier arrivera courant 2027 sans date précise, cela sous-entend que Resident Evil Remake pourrait entrer en phase de production active dès l'année prochaine. À ce stade, il est encore trop tôt pour évoquer une date, mais le remake pourrait être lancé dans le courant de l'année 2028 si la production n'est pas trop longue.

De nombreuses interrogations concernant le calendrier des prochaines sorties de la licence

Comme toujours avec les rumeurs, ces informations sont à prendre au conditionnel. Toutefois, au regard du calendrier des sorties récentes de Capcom, un tel planning est envisageable et Resident Evil Remake pourrait succéder à Veronica.

Yes, it started early production nearly a year ago (I hear last August-September is when it started pre-production), it'll probably enter full production after Resident Evil Veronica is finished with its crunch period it's in right now. https://t.co/Ul1gN7pxd6 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 14, 2026

Toutefois, les fidèles de la franchise peuvent alors se demander quand le DLC de Resident Evil Requiem sera lancé et quel sera le prochain remake majeur de la saga. Autant de questions encore en suspens à l'heure actuelle, mais Capcom pourrait bien faire quelques révélations après le lancement de Resident Evil Veronica.