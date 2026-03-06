Le retour inespéré du tout premier Resident Evil se précise

Alors que Capcom multiplie les succès avec sa célèbre franchise horrifique, une rumeur évoque le retour du tout premier Resident Evil. Selon un informateur réputé, un nouveau remake du jeu culte de 1996 serait actuellement en développement, bien que sa sortie soit encore lointaine.
Alors que Resident Evil Requiem
cartonne, aussi bien sur le point critique que commerciale, une rumeur nous explique que Capcom se serait, enfin, décidé à travailler sur un remake jusqu'ici laissé de côté. Le mythique Resident Evil premier du nom, sorti originellement en 1996, ferait l'objet d'un tout nouveau remake
. Une information qui ravive les souvenirs des joueurs ayant frissonné dans les couloirs du manoir Spencer, mais qui demande tout de même une certaine prudence.
Resident Evil aurait enfin le doit à son remake
C'est par l'intermédiaire de Dusk Golem
, un informateur dont la réputation n'est plus à faire concernant les licences horrifiques de Capcom, que la nouvelle s'est propagée. Selon lui, le projet a récemment franchi une étape importante en interne
.
Je suis au courant que, plus récemment, la production complète d'un remake de RE:1 a été lancée, même si, au moment où j'écris ces lignes, sa sortie reste encore à plusieurs années.
Il est fascinant de constater que ce titre fondateur a déjà bénéficié d'un « remake » en 2002 sur GameCube, une version devenue elle-même légendaire et remasterisée en haute définition en 2015. Toutefois, avec l'anniversaire des trente ans cette année, Capcom pourrait annoncer ce remake
, dans le but de rajeunir cette expérience tout en accueillant les nouveaux venus. Et avec les sorties réussies des précédents remakes, il est logique de voir Capcom se pencher sur le sujet.
Une sortie lointaine et des risques d'annulation
Si l'enthousiasme est de mise, la patience sera le maître mot pour les amateurs d'horreur. L'informateur précise que ce développement n'en est qu'à ses balbutiements. Le processus créatif chez Capcom est rigoureux, et la route vers la commercialisation est semée d'embûches
.
RE:1 vient tout juste d'entrer en développement. Il est donc probable que sa sortie n'intervienne que dans quatre à sept ans, en supposant qu'il voie effectivement le jour, puisqu'il n'en est qu'au début de son développement et que les jeux de la série sont régulièrement abandonnés en cours de route.
Cette déclaration rappelle une réalité cruelle de l'industrie, un projet en phase initiale n'est jamais garanti d'aboutir. Les équipes de développement explorent souvent des pistes qui finissent par être écartées si elles ne répondent pas aux exigences de qualité du studio.
D'ici cette supposée sortie, le calendrier s'annonce chargé, étant donné que nous devrions accueillir un DLC pour Resident Evil Requiem
, tandis que Code Veronica devrait débarquer en remake en 2027. Ce serait ensuite au tour de Resident Evil Zero, en 2028, avant l'hypothétique dixième épisode majeur de la saga, qui n'est pas attendu avant 2029. Mais les choses peuvent évidemment changer d'ici là. Capcom, qui a plusieurs projets en développement
, saura nous en dire plus en temps voulu.
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