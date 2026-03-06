Le retour inespéré du tout premier Resident Evil se précise



le 06 mars 2026 à 16h02 Publié par Corentin Rimbert le 06 mars 2026 à 16h02

Alors que Capcom multiplie les succès avec sa célèbre franchise horrifique, une rumeur évoque le retour du tout premier Resident Evil. Selon un informateur réputé, un nouveau remake du jeu culte de 1996 serait actuellement en développement, bien que sa sortie soit encore lointaine.