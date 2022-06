Un Capcom Showcase annoncé et prévu pour ce mois-ci

Quand aura lieu le Capcom Showcase de juin 2022 ?

En plus des deux conférences Xbox et Bethesda Games Showcase et du Summer Game Fest 2022 , pour ne citer que ces exemples, nous pourrons assister à un autre événement vidéoludique en ce mois de juin. En effet, l'éditeuret a indiqué la date et heure du rendez-vous.(heure française). Selon les dernières informations partagées, notamment sur le compte officiel Twitter de Capcom, l'événement devrait durer 35 minutes, environ.Concernant le programme, l'éditeur a mentionné le fait que les annonces seront centrées sur des jeux précédemment annoncés. De ce fait, nous pouvons nous attendre à en savoir plus au sujet de Street Fighter 6, mais aussi quant au remake de Resident Evil 4. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses espèrent que la conférence dévoilera de nouvelles informations au sujet du DLC deRendez-vous donc