Une deuxième conférence Xbox et Bethesda prévue ce mois-ci

Quand aura lieu le deuxième Xbox Showcase de juin 2022 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que l'E3 2022 a été annulé, de nombreux éditeurs et studios de développement ont prévu leur propre conférence pour ce mois de juin. À l'image, par exemple, deEn effet, il y a plusieurs jours, nous apprenions que le Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu le 12 juin prochain. Or, la firme américaine et le studio, à qui nous devons les opus Fallout (entre autres), ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils viennent d'annoncer qu'une. Ce deuxième événement se veut être une version « Extended » du premier et devrait durer 90 minutes, environ. Ce sera l'occasion pour Xbox et Bethesda de partager de nouveaux trailers et d'apporter plus d'informations au sujet des jeux annoncés, lors de la première conférence. Par ailleurs, la parole sera donnée à certains créateurs.Ainsi, nous pouvons nous attendre à en savoir (encore) plus au sujet deet, qui ont, récemment, été reportés. D'un autre côté, les joueurs et les joueuses souhaitent avoir de nouveaux détails au sujet du prochainou encore sur State of Decay 3, pour ne citer que ces deux exemples. Évidemment, de belles surprises pourraient également être au programme.Rendez-vous doncpour en savoir plus quant aux prochains jeux de Microsoft et Bethesda.