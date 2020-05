Resident Evil vous donne rendez-vous le 10 juin

C'est par le biais de Resident Evil Ambassador que la nouvelle est tombée : Resident Evil nous donne rendez-vous le 10 juin prochain !

est sans doute la plus célèbre franchise horrifique du milieu vidéoludique, et pour cause,, et ses chiffres de ventes sont considérables. Avecsortis ces deux dernières années, de nouveaux joueurs ont pu découvrir à travers ces titres remastérisés l'univers de cette licence, passant parou encoreÀ côté de cela, pour les amoureux de la licence,, et ce dernier est en réalité un club auquel les joueurs peuvent s'inscrire.Récemment, l'un des ambassadeurs nommé, cette dernière lui donnant alors rendez-vous le 10 juin prochain. Cependant, aucune information supplémentaire n'a été donnée, et nous ne savons pas à quoi nous attendre à cette fameuse date.Toutefois, nous pouvons tout de même émettre quelques hypothèses, car depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs sont parues, laissant échapper, comme le fait que ce dernier sera le plus sombre et le plus terrifiant de la licence . Sinon, nous pouvons aussi nous attendre à une annonce concernant son titre, avec l'apparition d'une nouvelle extension.De plus, depuis maintenant quelques heures,. De ce que nous savons, avec les trois derniers titres de Resident Evil, Capcom a toujours révélé ses nouveautés en fonction de Sony.