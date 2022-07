Resident Evil Village : Des détails sur les personnages du mode « The Mercenaries »

PC Édition Standard → 19,99 € au lieu de 59,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Deluxe → 24,89 € au lieu de 71,52 €, soit 65 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 37,99 € au lieu de 69,99 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 68,75 € au lieu de 71,52 €, soit 4 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Très attendue par les joueurs et les joueuses, ayant apprécié Resident Evil: Village, la « Winter's Expansion » du jeu arrive au mois d'octobre 2022. Cette extension comporte plusieurs contenus additionnels, notamment le DLC narratif « Shadows of Rose » , la vue à la troisième personne pour la campagne de ce huitième opus ainsi que le mode « The Mercenaries: Additional Orders ».À ce sujet, Capcom a, récemment, dévoilé un nouveau trailer pour. Grâce à cette nouvelle communication visuelle, nous en apprenons plus quant, soient Chris Redfield, Karl Heisenberg et Lady Dimitrescu. Chacun d'entre eux disposera de son propre gameplay et aptitudes.Alors que Chris Redfield peut expédier ses adversaires au loin et est équipé du « Target Locator », Heisenberg possède, quant à lui, un marteau pouvant infliger des dégâts électriques. D'une autre côté, Lady Dimitrescu pourra invoquer l'une de ses filles sur le champ de bataille, par exemple. Par ailleurs, cette vidéo offre un aperçu de, nommées « Bloody Village « et « Bloody River ».Si vous ne possédez pas encore Resident Evil: Village , mais que tout le contenu additionnel à venir vous donne envie, sachez qu'une Édition Gold arrivera le 28 octobre prochain, comprenant ces ajouts. Rappelons également que la version VR du titre est en développement pour le PS VR2. Si vous ne possédez toujours pas RE: Village, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :